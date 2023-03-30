網友在中國活佛照加註「通緝中」挨告 法官Google查不到版權判無罪

網友在「中國活佛」照片加註「通緝中」挨告，被法官判無罪。（翻攝世界佛教總部網站）

2023/03/30 10:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓網友從網路下載自稱「第三世多杰羌佛」中國籍活佛義雲高的照片，並在照片上加註「通緝中」上傳個人臉書，被3家佛教出版社怒告侵犯著作權，法官審理時，利用「Google」搜尋「義雲高」，發現網路上有許多沒載明版權的照片，認定張男沒有侵害著作權的主觀犯意判無罪。

已於2022年在美國過世的義雲高，根據網路資訊，他是一名生於中國川西行署區溫江專區大邑縣的爭議性宗教人物，自稱為「第三世多杰羌佛」吸收信眾，在中國、香港和台灣均有活動，統計超過10萬名弟子跟隨。

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判決指出，2020、2021年間，張姓男子在鼓山區住處從網路下載義雲高的照片，並在他的照片上加註「WANTED通緝中」「WANTED通緝中（臉部畫×）」後，上傳到個人臉書供網友瀏覽。

曾替義雲高拍攝多張莊嚴肅穆形象照片的美國籍攝影師藍波（音譯），把「活佛」照片提供給全球佛教出版社、世界法音出版社及法音出版社出版第三世多杰羌佛相關書籍，結果3家出版社發現張男擅自重製並醜化「活佛」照片，怒提違反著作權法告訴。

高雄地院審理時，張男喊冤，辯稱自己只是想表達個人對「活佛」的立場和看法，才會從Google搜索相關照片加以重製，並不知道會侵害到3家出版社的權益；法官當庭用電腦上「Google」搜尋「義雲高」，發現網路上有許多沒載明版權的義雲高照片，因此認定張男沒有侵害著作權的主觀犯意判無罪，可上訴。

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