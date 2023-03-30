為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    網友在中國活佛照加註「通緝中」挨告 法官Google查不到版權判無罪

    網友在「中國活佛」照片加註「通緝中」挨告，被法官判無罪。（翻攝世界佛教總部網站）

    網友在「中國活佛」照片加註「通緝中」挨告，被法官判無罪。（翻攝世界佛教總部網站）

    2023/03/30 10:32

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓網友從網路下載自稱「第三世多杰羌佛」中國籍活佛義雲高的照片，並在照片上加註「通緝中」上傳個人臉書，被3家佛教出版社怒告侵犯著作權，法官審理時，利用「Google」搜尋「義雲高」，發現網路上有許多沒載明版權的照片，認定張男沒有侵害著作權的主觀犯意判無罪。

    已於2022年在美國過世的義雲高，根據網路資訊，他是一名生於中國川西行署區溫江專區大邑縣的爭議性宗教人物，自稱為「第三世多杰羌佛」吸收信眾，在中國、香港和台灣均有活動，統計超過10萬名弟子跟隨。

    判決指出，2020、2021年間，張姓男子在鼓山區住處從網路下載義雲高的照片，並在他的照片上加註「WANTED通緝中」「WANTED通緝中（臉部畫×）」後，上傳到個人臉書供網友瀏覽。

    曾替義雲高拍攝多張莊嚴肅穆形象照片的美國籍攝影師藍波（音譯），把「活佛」照片提供給全球佛教出版社、世界法音出版社及法音出版社出版第三世多杰羌佛相關書籍，結果3家出版社發現張男擅自重製並醜化「活佛」照片，怒提違反著作權法告訴。

    高雄地院審理時，張男喊冤，辯稱自己只是想表達個人對「活佛」的立場和看法，才會從Google搜索相關照片加以重製，並不知道會侵害到3家出版社的權益；法官當庭用電腦上「Google」搜尋「義雲高」，發現網路上有許多沒載明版權的義雲高照片，因此認定張男沒有侵害著作權的主觀犯意判無罪，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    未經許可心血全被AI仿冒偷走！ 美國藝術家暴氣「提集體訴訟」
    2023/03/28 19:18

    未經許可心血全被AI仿冒偷走！ 美國藝術家暴氣「提集體訴訟」
    著作權蟑螂?林義傑被求重刑
    2022/09/07 05:30

    著作權蟑螂?林義傑被求重刑

    香港豪門媳出走！華麗回歸八點檔！
    直播主「侵權」爽賺又逃稅 中國稱2025年前加強管制
    2021/12/29 22:57

    直播主「侵權」爽賺又逃稅 中國稱2025年前加強管制
    活動中心唱卡拉OK 銀髮族「皮皮挫」
    2019/10/12 09:25

    活動中心唱卡拉OK 銀髮族「皮皮挫」

    痘花臉宅男靠它「抗痘」對比照超驚人
    抓部落客照片當菜單 挨告侵權和解了事
    2015/10/14 17:07

    抓部落客照片當菜單 挨告侵權和解了事
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播