著作權蟑螂?林義傑被求重刑

極地超級馬拉松好手林義傑，涉入包攬取締盜版影片業務，形象重創。（資料照）

2022/09/07 05:30

以企業方式經營訴訟業務濫告 團隊６人依違反律師法及刑法包攬他人訴訟罪起訴

〔記者王定傳／台北報導〕極地超級馬拉松好手林義傑成立真相智財顧問公司，涉嫌與三名律師合作，向威視公司等業者包攬取締盜版影片業務，提告下載盜版影片的網友後索取和解金，總計提告九三七案，其中和解二十五案，不法所得九十萬元；台北地檢署昨依違反律師法及刑法「包攬他人訴訟罪嫌」起訴林義傑等六人，並請法院對林義傑從重量刑。

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檢方調查，林義傑就讀政治大學法律研究所在職專班時，獲知實務上有業者委託他人透過BT分享軟體，抓下載盜版影片的IP，提告網友要求支付高額違約金，遂起意模仿，涉嫌與一名現為律師的鄭姓前檢察官合作，由鄭男為他策劃取得影視公司專屬授權，再以專屬授權人名義提告。

檢方調查，去年間，林義傑等人積極遊說威視股份有限公司及甲上娛樂有限公司台灣分公司授權查緝盜版，聲稱成本由他們負擔，無論訴訟或和解款項，製作方與發行商都各為十％，他們拿八十％，影視公司無需付費就可獲得豐厚回報，亦比委託傳統律師事務所划算，兩家公司遂分別授權林義傑取締「金牌特務、倒數反擊」、「疾凍救援」等盜版影片。

檢方調查，林義傑與開設科技公司的男子許仁泰合作，由許及邱姓員工上網蒐證，卻發現這些網站都在中國，無從查獲散播影片種子者，竟涉嫌利用P2P上傳同時下載特性，參與上傳與下載，等下載完成後即下線，再重新上線，以獲取更多IP並營造是因他人上網才上線蒐證，每日取得數十組至上百組IP，再由律師提告及處理和解等事宜。

林義傑否認犯行

林義傑等人均否認犯行，檢方認為，林義傑以企業方式經營訴訟業務，提告近千件，癱瘓各警局，嚴重妨害及耗費檢警偵查量能，所得利益雖小，但危害甚鉅，請從重量刑；鄭姓律師為林義傑出謀畫策並處理提告、和解等事宜，若員警出現稍有遲疑等狀況，就寫信檢舉，濫用國家司法制度及專業知識，亦請從重量刑；本案另有一名律師及會計師因認罪獲緩起訴。

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