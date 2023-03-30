女山友攀登「水漾森林」摔傷骨折 南投警消接駁4小時救出

南投消防警義消人員冒險深入「水漾森林」搜救女山友情形。（圖由南投縣消防局提供）

2023/03/30 08:51

〔記者謝介裕／南投報導〕南投與嘉義交界的熱門登山景點「水漾森林」，昨1位許姓女山友發生滑落邊坡意外後，南投縣消防局立即派員前往救援，歷經約4小時努力，終於順利將骨折受傷的女山友救下山並送醫救治，再次順利完成救援任務。

南投縣消防局指出，來自高雄的63歲許姓女山友，昨與6名友人一起從南投縣竹山鎮杉林溪登山口出發攀登水漾森林，預計當天下午4點下山，不料行經有水工寮路段時，許女不慎滑落邊坡受傷，南投消防局第3大隊獲報後立即啟動救援機制，並於昨上午11點左右，派遣鹿谷分隊警消、義消及鳳凰志工共3車11人展開救援行動。

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由於水漾森林沿線路徑狹小、陡峭，且無替代交通工具，搜救人員只能徒步深入，直至下午2點左右，抵達傷者待救處後，也立即進行檢傷評估，發現女山友左手肘有開放性骨折、左臉頰有撕裂傷，給予包紮處理後，再費1個多小時，透過攙扶及人力接駁方式，順利將人救出，並後送至竹山秀傳醫院就醫，還好經治療後也已無大礙。

南投縣消防局表示，「水漾森林」海拔約1800公尺，雖然不算高山，但因山區雲霧繚繞且岔路繁多又崎嶇不平，一旦山友稍有不慎便易發生迷路、失蹤的意外，加上近日氣候不穩，大雨過後山路更加濕滑難行，也再度呼籲山友登山前，務必對於天候、糧食、登山裝備等各方面要做好準備，才是確保登山安全之道。

南投消防警義消人員在「水漾森林」幫摔傷的女山友包紮臉部傷口。（圖由南投縣消防局提供）

南投與嘉義交界的「水漾森林」對外路徑十分陡峭，南投消防警義消人員冒險深入搜救女山友情形。（圖由南投縣消防局提供）

南投縣消防局派救護車將在「水漾森林」摔傷的女山友後送醫院就醫情形。（圖由南投縣消防局提供）

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