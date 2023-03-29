台中男子街頭路倒 巧遇急診醫師到消防分隊指導即刻救援

台中一名男子在烏日街頭路倒，剛好對面烏日消防分隊急診醫師來做交流，立刻和消防隊員進行急救處置送醫救回一命。（記者陳建志翻攝）

2023/03/29 22:19

〔記者陳建志／台中報導〕台中烏日林新醫院急診室每月都會不定期至烏日消防分隊進行交流分享及醫療指導，今天上午急診室醫師蔡緻儀及專科護理師蘇柏熙前往講解特殊的患者案例，突有民眾跑來消防隊求助，對面有男子疑觸電倒地，醫師、消防隊員火速趕往救援，確認不是觸電後進行急救處置，醫師研判是急性中風立刻送醫，男子幸運獲救沒有生命危險。

這起突發事故發生在今天早上9點左右，一位民眾匆忙跑到烏日消防分隊求助，表示對面超商前有人突然倒地不起，因旁邊就是電線桿，懷疑是觸電，當時消防分隊內剛好有烏日林新醫院急診室醫師蔡緻儀及專科護理師蘇柏熙前來進行交流指導，講解特殊的患者案例。

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蔡緻儀醫師及蘇柏熙專科護理師還有消防隊員，立刻攜帶驗電棒、急救裝備、交管棒衝往現場，經驗電棒檢測，沒有觸電疑慮後，立即對現場年約54歲男子施以急救處置，經蘇醫師及消防團隊評估後，研判可能是急性中風，需立即處置及後送，隨即通知烏日林新醫院急診室預作準備，所幸經團隊急救處置並將患者送至醫院治療後，已無生命危險。

烏日分隊廖維封分隊長表示，為增進到院前救護品質，提升存活率，烏日林新醫院與分隊密切交流，今年開始都會進行案例交流與研討，對於救護員在現場急救處置與到院後急診室詳細交接患者相關病情，以提供院端迅速研判給予患者最快速、最佳的醫療處置進行意見交流。

廖維封表示，藉由交流也讓救護同仁了解到特殊案例，對於未來到院前處置能更精進，此次在交流過程中，巧遇緊急救護事件，現場除了EMTP、EMT2人員更加入急診室專科醫師、專科護理師，在街頭做了最即時的救援。

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