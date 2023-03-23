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    惡保母虐死1歲「小桃子」！「受虐性腦傷」成檢方起訴關鍵證據

    小桃子之母（圖左）曾指控保母惡劣，中市政府社會局公務員也一樣惡質。（資料照，記者張瑞楨攝）

    小桃子之母（圖左）曾指控保母惡劣，中市政府社會局公務員也一樣惡質。（資料照，記者張瑞楨攝）

    2023/03/23 11:46

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市清水區年僅1歲的女幼童「小桃子」（化名），去年11月被蔡姓女保母虐待，顱內出血昏迷，搶救24天，去年12月不幸過世，蔡女當時宣稱什麼事情都沒發生，「小桃子」之母控訴保母惡劣，希望能重判，台中地檢署昨天（22日）依「成年人故意傷害兒童致死罪」等罪名起訴，這也是台中地方法院第四起國民法官審理案。

    此案爆發時另有一插曲，當時正值國民黨籍台中市長盧秀燕、民進黨籍立法院副院長蔡其昌，兩人競選台中市長的敏感時間，小桃子的母親，選後由民進黨台中市議員林祈烽陪同召開記者會，指控台中市政府社會局敷衍、拖延，不告知父母真相，「跟保母一樣的惡質」，「（社會局）好像只審核保母的資格，之後，保母的行為，好像跟他們（社會局公務員）沒關係，全推給司法，就是等司法調查」，對於上述指控，社會局當時是全部否認。

    其母指出，去年11月初委託蔡姓保母照顧「小桃子」，返家洗澡時，「小桃子」右耳有瘀血傷勢，又有嗜睡現象，蔡女答覆說，「小桃子」沒有跌倒等異狀，沒發生什麼事情。

    父母卻發現，「小桃子」嗜睡等症狀更嚴重，醫院電腦斷層檢查，發現「小桃子」顱內有新舊傷，醫院通報社會局，並搶救24天，症狀愈來愈差，只能打點滴維持生命，12月3日當了「小天使」（過世），台中地檢署於去年11月24日將蔡女羈押禁見。

    台中地方檢察署認為，蔡女涉嫌虐童傷害致死，證據包括「小桃子」傷勢及臨床表徵，符合「受虐性腦傷」的診斷，又經比對女童之主要照顧者與相關證據資料，鎖定蔡女涉有重嫌，將蔡女依刑法的「成年人故意傷害兒童罪」、「成年人故意傷害兒童致死罪」起訴。

    另外，蔡女為求隱瞞，在「寶寶日誌」APP內，虛偽記載許多不實的記錄，涉嫌登載不實，觸犯刑法的偽造文書罪，檢方另行聲請簡易判決處刑，此案移審台中地院之後，是台中地院第四起國民法官審理案，台中地院裁定蔡女繼續羈押，至於前三件國民法官審理案，依序是直銷公司營業員情殺案、街友抽菸喝酒起爭執的殺人案，以及本週一起訴的酒店紅牌涉嫌殺害情郎的神岡桶屍案。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

    檢方認為「小桃子」的傷勢，符合「受虐性腦傷」，將蔡姓保母起訴。（資料照）

    檢方認為「小桃子」的傷勢，符合「受虐性腦傷」，將蔡姓保母起訴。（資料照）

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