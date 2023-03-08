1歲幼童送公托 竟遭保母拍打摔腦

高院判秦女與公托應賠37萬餘元。（資料照）

2023/03/08 15:27

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一所公共托育所的秦姓保母，2018年因不滿一名1歲童用餐弄髒衣服，竟趁幫忙清洗時拍打、拉扯，還害他跌倒致後腦撞擊地面，返家後家長赫見小孩身上有傷，一問之下驚知秦女劣行，氣得提告。刑事部分，秦女被依傷害罪判刑6月；民事部分，高等法院判秦女和公托應連帶賠償37萬715元，可上訴。

這所公托為台北市政府委辦，聘用領有保母執照的秦女。2018年間，一名1歲幼童的家長指控，秦女只因小孩用餐弄髒衣物，竟趁著協助盥洗期間，動手拍打小孩、拉扯手臂、推撞背部、出腳踹人，導致孩子跌倒撞到後腦，全身還有多處挫傷和瘀傷，須接受1年的心理治療，。

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家長對秦女提起刑、民事告訴；另向秦女與公托求償939萬餘元。刑事部分，秦女被依傷害罪判刑6月，得易科罰金18萬元。

民事部分，秦女辯稱受傷的幼童是她最愛的小孩，絕無傷害的動機，傷勢絕非她故意造成，自己也因當日未依照SOP處理和家長道歉。

高院調閱相關卷證，認定秦女確實動手，其他托育人員見狀，卻未上前制止或關心；再加上案發前4天，北市府社會局曾建議該公托應協力運作，不可只顧好自己的小孩，但該公托卻未請其他人員協助秦女照顧。

高院表示，秦女應負責，公托也須負起監督不周的責任，重新計算求償金額後，認兩者應賠償家長37萬715元，可上訴。

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