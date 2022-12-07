「小桃子」疑遭虐死 母泣訴：中市社會局消極 跟保母一樣惡質

「小桃子」之母泣訴，中市社會局態度消極，跟保母一樣惡質！（記者張瑞楨攝）

2022/12/07 16:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕中市1歲女幼兒「小桃子」，上月疑被蔡姓保母（上月24日羈押）虐待，腦傷搶救24天，本月3日死亡，其母今天在議員林祈烽陪同下開記者會，林祈烽指控中市社會局，態度顢頇消極，企圖於選前政治敏感時刻壓下此案，社會局長彭懷真甚至向他暗示，施虐者是小桃子的父母，「你（指議員召開記者會）要小心處理」，小桃子的母親也泣訴說，社會局態度敷衍推諉，全歸給司法，「跟保母一樣的惡質」。

上月3日，蔡姓保母照顧的「小桃子」返家洗澡時，父母親發現右耳有瘀血傷勢，又有嗜睡現象，蔡女答覆說，「小桃子」沒有跌倒等異狀，不料，上月5日「小桃子」嗜睡等症狀更嚴重，醫院電腦斷層檢查，發現「小桃子」顱內有新舊傷，醫院通報社會局，搶救24天，症狀愈來愈差，只能打點滴維持生命，本月3日不治，台中地檢署懷疑蔡女涉嫌虐童，上月24日羈押禁見。

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「小桃子」母親今天於台中市生命禮儀管理處，泣不成聲指控，整個過程，中市社會局人員就是敷衍、拖延、說謊，「好像只審核保母的資格，之後，保母的行為，好像跟他們（社會局公務員）沒關係，全推給司法，就是等司法調查」。

她還強調，保母的行為如此可惡，社會局還是不公布保母姓名，提醒家長注意，還讓蔡姓保母繼續帶其他小孩，不暫停這名保母托育小孩，「如果不是請你們媒體記者幫忙報導，其他家長都不知清水區有這麼惡質保母」。

小桃子母親強調，社會局對她們就是消極、說謊，不主動告訴真相，騙記者說「持續關懷家屬」，實際上卻不聞問，連她多日之前傳訊息給社工，至今仍是「不讀不回」，社會局跟保母一樣惡質。

她說，自己深深感到，「家防的（社工）推給兒少科，兒少科（社工）推給司法調查，從此沒有社會局的事」，而且，不論是選舉之前，選舉之後，「台中市執政者都沒有回應」。

林祈烽也質疑，「盧秀燕市長媽媽，您台中的孩子受傷了（已死亡）！您在哪裡？」，他說，此案發生於選舉投票日之前，社會局長彭懷真可能是不想讓他召開記者會，於選前政治敏感時刻公布這起幼兒疑似受虐案，竟對他暗示，施虐者疑為小桃子的父母，「你要小心處理」，但檢方卻收押保母，家長這段期間求助無門，社會局態度顢頇消極、不作為，如果不是媒體幫忙揭發，「小桃子將永遠沉冤待雪」。

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議員林祈烽指控中市社會局，態度顢頇消極，企圖於選前政治敏感時刻壓下此案。（記者張瑞楨攝）

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