無照保母與丈夫拿「抓耙子」狠打3歲女童 中檢裁定交保

3歲女童疑似遭無照保母與丈夫用「抓耙子」打得身上有多處瘀青等傷痕。（記者陳建志翻攝）

2023/03/15 12:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中一名3歲女童，本月12日被保母與丈夫持類似「抓耙子」的桿子，打得全身傷痕累累，幼稚園教師發現不對勁而送醫，醫院懷疑是虐童，通報台中市警方，警方將保母曾女與丈夫兩人，依傷害罪與觸犯「兒童及少年福利與權益保障法」移送台中地檢署，中檢今天裁定曾女10萬元、鄭姓丈夫8萬元交保。

中檢裁定交保之因，是這對夫妻尚無逃亡之虞、無湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，也非觸犯死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪，又有串證等疑慮。

請繼續往下閱讀...

台中市曾發生虐童事件後，網友聚眾到保母住處抗議，與警方爆發多次推擠拉扯衝突，台中市警局太平警分局擔心此「私刑」現象（俗稱私刑正義），還於移送兩人後強調，兒少案件一直是警方關心的重點，本案已進入司法程序，請靜待調查結果，切勿有不理性的舉動，司法會有公平正義的結果。

這名3歲女童，因父母親工作忙碌，本月初送到太平區曾姓保母（38歲）24小時照顧，前天（13日）女童到幼稚園時，教師發現手腳傷痕累累、頭部紅腫，身體多處瘀青，趕緊送醫檢查，醫師認為是虐童而通報警方，太平警分局立刻傳喚曾女（無照保母），曾女坦承女童於12日頑皮講不聽，她一拿類似「抓耙子」的桿子打腳，並用手捏手臂，丈夫鄭男也有加入「管教」行列。

女童的父母親則指控說，保母剛開始時，還謊稱是女童在樓梯跌倒，且事後沒有表示歉意，父母對曾女與丈夫提出控告，太平分局表示，受理後立即製作相關人筆錄及檢具相關事證，除依兒少保護通報社會局外，並依傷害、違反兒少法移送中檢，至於無照保母部分，中市政府社會局依法裁罰。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法