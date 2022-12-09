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    11月大男嬰被揍成「熊貓眼」 路人機警報案揪出虐童案

    11月大男嬰被母親男友揍成「熊貓眼」，法官依傷害罪判動手的傅男徒刑2年。（資料照）

    11月大男嬰被母親男友揍成「熊貓眼」，法官依傷害罪判動手的傅男徒刑2年。（資料照）

    2022/12/09 11:16

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市李姓女子未離婚，帶著11個月大的兒子離家，跟傅姓男友住在廉價旅館養小孩，李女帶兒子出門時，被路人發現小嬰兒被揍成「熊貓眼」，通報113，動手打小孩的傅姓男子被依傷害罪判刑2年。

    判決指出，去年6月23日，李女帶著11個月大的兒子出門時，被路人發現小孩疑似受虐，兩隻眼睛被揍成「熊貓眼」，路人趕緊攔住李女，拍照蒐證後通報113專線；警方獲報後展開追查，發現李女和傅姓男友帶著小孩長期住在廉價旅館，經登門查訪後，傅、李都否認打小孩。

    傅男向警方辯稱，他睡覺時會亂揮舞拳頭，可能是小孩跟他一起睡覺，作夢時無意識打到他，又不小心把孩子推下床，小孩子才會受傷；李女還把孩子受傷的責任，推給還未離婚的老公邱男。

    但警方訪查廉價旅館房客，住在傅、李隔壁的林姓男子則指出，他很常聽到傅、李房間傳出嬰兒哭聲，有一次深夜嬰兒一直哭，接著就傳出男生罵三字經的聲音；醫院診斷報告也指出，小男嬰的左手橈骨、尺骨骨折、左腳脛骨線性骨折、右眼框底骨折、右眼瘀青及左眼瘀青、右頸部陳舊性疤痕、左肘外側瘀青以及左手背部擦傷等傷害。

    男嬰被救出時，驗傷發現全身4處骨折，兩隻眼睛還被打到瘀青，警方查出動手打小孩的人是傅男，檢方偵結後依傷害罪起訴；高雄地院審理時，傅男仍否認虐童，但法官根據相關事證，依傷害罪判他徒刑2年。

    而李女也被檢方究責，依隱匿人犯罪起訴，但高雄地院審理後，法官認為李女涉犯使人犯隱避罪的客觀構成要件不符，雖然她企圖讓同居男友免於刑責追究，但並不構成使人犯隱避罪，判她無罪，可上訴。

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