日本犯罪率再創新高！虐兒案去年竟高達11萬件

日本警方去年向兒童諮詢所通報的疑似虐待案件，未滿18歲的兒童、青少年竟超過11萬人，創下日本通報兒虐案件數的新高。（示意圖／資料照）

2023/02/02 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本警察廳今（2）日公布去年犯罪狀況統計，數據顯示，日本警方去年向兒童諮詢所通報的疑似虐待案件中，未滿18歲的兒童、青少年被害人竟超過11萬人，較前年增加7.1%，創下日本通報兒虐案件數的新高。

根據日媒《共同社》報導，日本兒虐案件人數逐年上升，不斷刷新該國紀錄，2022年是10年前（2012年）的7倍。不過有專家認為，案件數上升的原因可能與警方與兒童諮詢所近年加強合作、以及民眾對虐待的認知有所增強。從案件內容來看，心理虐待則佔了逾七成。

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另外，根據日媒《讀賣新聞》報導，警察廳的另一份統計資料顯示，「街頭犯罪」與「特殊詐欺」的被害案件也增幅不少，去年日本的刑法犯罪案逾60萬件，較前年又增加約6%，警察廳的調查民調顯示，有近七成的受訪民眾認為治安有惡化的跡象。

對此，日本內閣官房長官松野博一則認為，原因可能與武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）感染狀況趨緩，所以對人流增加造成一定程度的影響導致。

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