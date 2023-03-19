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    見弟肇事撞人叫友人載離 他肇逃無罪、姊被判刑

    姊見弟肇事撞人叫友人載他逃離，弟肇逃反無罪姊下場卻很慘。（記者黃良傑攝）

    姊見弟肇事撞人叫友人載他逃離，弟肇逃反無罪姊下場卻很慘。（記者黃良傑攝）

    2023/03/19 15:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄李姓女子見胞弟車禍撞傷外籍移工，因擔心胞弟李男受傷，將弟扶抱入林姓男友人車載離，自己留在現場頂包，檢警事後查出實際開車並非李女，增列他為肇逃被告，高雄地院勘驗路口監視器發現李男當時癱軟，步伐搖晃疑似恍神狀，法官認定李男無主客觀犯罪，判他無罪，李女、林男卻涉使人犯隱避罪，判刑4月，得易科罰金。

    不過，獲判無罪的李男因肇事未接受酒測，法官懷疑涉及酒駕，另依職權向檢方告發，發由高雄地檢署偵辦中。

    判決書指出，被告李女的胞弟在前年12月間，開車行經高市大寮路時，因逆向撞上越南籍彭姓移工，導致彭男全身多處擦挫傷，李女護弟身切，擔心胞弟因肇事被關，攙扶弟弟到林姓友人轎車，抱拉弟弟上車，由林男載著她弟弟離開現場，自己則留下為弟頂罪，檢警查出肇事是李男，追加起訴李男涉嫌肇逃。

    高雄地院審理時，李男卻辯稱當時因胰臟炎發作，身體感到不適，胞姊才請林男先載他返家吃藥，她留在現場處理，沒想到姊會幫他頂罪，李女也改口，供稱當天因擔心弟弟的身體惡化，才請林男載弟弟先回家吃藥，她很疼弟弟且擔心他，才一時失慮頂包。

    法官勘驗路口監視器畫面，發現真正肇事者李男，當時有全身癱軟，呈現疑似恍神的狀態，主客觀上被載離現場，判肇逃不成立，但不排除李男有酒駕情事，雖肇逃獲判無罪，但酒駕部分另由法官告發偵辦，至於過失傷害部分，被害人彭男撤告，3人獲不起訴，但李女、林男涉使人犯隱避罪判處4月，得易科罰金。

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