吊照還酒駕撞人！秀林鄉代賴偉翔肇逃躲入喪家被逮

花蓮縣秀林鄉代賴偉翔開車撞倒行人，右後照鏡撞斷。（民眾提供）

2023/03/14 20:09

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉鄉代賴偉翔今天（14日）早上開車時，右後照鏡撞倒行人，卻沒有停下來，事後被警方在一戶喪宅內查緝到案，呼氣酒測值超過法定標準，晚間依公共危險罪酒駕肇事致人受傷逃逸罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

警方調查，今天上午8點37分，39歲賴偉翔開休旅車沿秀林鄉秀林村民享路北往南行駛，行經一戶民宅前時，車子右後照鏡不慎擦撞高姓女子，高女跌倒、左膝蓋擦傷，路人見狀趕緊報警，由救護車送往國軍花蓮總醫院治療。

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警方到場後沒見到賴偉翔，循線在一戶喪宅內找到賴男，立即酒測，呼氣酒測值每公升達1.24毫克，超過法定標準，而高女酒測值0。檢方認定事證明確，晚間訊後諭知賴偉翔請回。

賴偉翔是本屆秀林鄉新科代表，在秀林鄉代表官網中，他經歷表列21屆鄉代民眾黨召集人，不過民眾黨花蓮縣黨部說，賴男並非黨員，這屆以無黨籍參選順利選上。據了解，這不是賴偉翔第一次酒駕，過去也曾酒駕撞傷人被吊銷駕照，今天涉嫌無照駕駛再度撞傷人。

新城警分局指出，民眾發生交通事故，應立即通知警方或救護車，車禍離開現場涉及肇事逃逸刑責，也呼籲民眾遵守酒後不開車，若飲酒需「指定駕駛」及「搭乘計程車返家」，勿讓憾事發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

肇事車輛。（民眾提供）

秀林鄉代賴偉翔肇逃躲入喪家被逮。（擷自秀林鄉代會官網）

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