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    加拿大死亡車禍2死9傷 杜魯道：心與傷者同在

    加拿大魁北克省週一發生死亡車禍，2人身亡、9人受傷，警方正封鎖現場進行調查。（美聯社）

    加拿大魁北克省週一發生死亡車禍，2人身亡、9人受傷，警方正封鎖現場進行調查。（美聯社）

    2023/03/14 11:07

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大魁北克省（Quebec）週一（13日）發生嚴重死亡車禍，一輛汽車在市中心衝入人群，造成2人不幸身亡、另有9人受傷。

    綜合外媒報導，加拿大警方發言人聖皮埃爾（Hélène St-Pierre）表示，事故地點位於魁北克省阿姆基鎮（Amqui），具體事發原因仍在調查。肇事司機是一名38歲男性，已因肇事逃逸、過失致死等罪嫌被捕。

    當地時間下午3點左右，警方接到報案，稱一輛汽車與行人在市區道路發生事故。聖皮埃爾指出，死者為一名70多歲男子和另名60多歲男子；9名傷者中，則有2人狀況嚴峻，正接受緊急救治。

    警方拒絕評論任何犯案動機，僅強調鑑識人員仍在現場蒐證。聖皮埃爾說：「目前跡象表明，這是一起孤立事件。該地區將不再有任何危險，唯一的嫌疑人已遭到逮捕」。

    阿姆基地區醫院發布了橙色警報，顯示災情發生、且有人員傷亡。一名目擊事故的卡車司機稱，他看到4、5個人躺臥在地，四散在道路上，隨後員警、熱心民眾開始對受害者實施心肺復甦術，直至救護人員抵達。

    加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在推特上表示，他的心與阿姆基鎮民同在，「我們逐漸掌握悲慘事件的始末，我始終掛念著受影響的人們」。魁北克省長勒戈（Francois Legault）也在推特上寫道，「我的心與受害者和受害者的家屬同在，感謝現場的急救人員」。

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