加拿大死亡車禍2死9傷 杜魯道：心與傷者同在

2023/03/14 11:07

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大魁北克省(Quebec)週一(13日)發生嚴重死亡車禍,一輛汽車在市中心衝入人群,造成2人不幸身亡、另有9人受傷。

綜合外媒報導,加拿大警方發言人聖皮埃爾(Hélène St-Pierre)表示,事故地點位於魁北克省阿姆基鎮(Amqui),具體事發原因仍在調查。肇事司機是一名38歲男性,已因肇事逃逸、過失致死等罪嫌被捕。

當地時間下午3點左右,警方接到報案,稱一輛汽車與行人在市區道路發生事故。聖皮埃爾指出,死者為一名70多歲男子和另名60多歲男子;9名傷者中,則有2人狀況嚴峻,正接受緊急救治。

警方拒絕評論任何犯案動機,僅強調鑑識人員仍在現場蒐證。聖皮埃爾說:「目前跡象表明,這是一起孤立事件。該地區將不再有任何危險,唯一的嫌疑人已遭到逮捕」。

阿姆基地區醫院發布了橙色警報,顯示災情發生、且有人員傷亡。一名目擊事故的卡車司機稱,他看到4、5個人躺臥在地,四散在道路上,隨後員警、熱心民眾開始對受害者實施心肺復甦術,直至救護人員抵達。

加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)在推特上表示,他的心與阿姆基鎮民同在,「我們逐漸掌握悲慘事件的始末,我始終掛念著受影響的人們」。魁北克省長勒戈(Francois Legault)也在推特上寫道,「我的心與受害者和受害者的家屬同在,感謝現場的急救人員」。

