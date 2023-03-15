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    罕見院檢互轉「二進二出」 橋檢檢察官再度申轉法官

    橋頭地檢署檢察官廖華君再度申轉法官。（資料照）

    橋頭地檢署檢察官廖華君再度申轉法官。（資料照）

    2023/03/15 20:39

    〔記者吳政峰／台北報導〕司法官學院42期結業的廖華君，初分發原擔任檢察官，多年前申請轉任法官成功，一度當上審判長，去年以比較喜歡偵查工作型態為由，申轉回任檢察官獲准，未料服務一年，今年度他又報名參加轉任法官遴選，成為罕見「二進二出」院檢互轉的司法官，特殊舉措令不少人大感意外。

    廖華君是台大法律系財經法學組畢業，司法官學院42期結業，2000年分發到高雄地檢署擔任檢察官，7年後申請轉任法官獲准，在高雄等地院服務，一度獲選為審判長，去年在橋頭地院服務時，突然以喜歡偵查工作型態為由，申請回任檢察官。

    檢察官遴選委員會考量廖華君過往表現良好，同意讓她二度擔任檢察官，並依其志願至橋頭地檢署服務。未料僅服務一年，廖華君認為個性較適合從事審判，日前再度申請回任法官。司法院15日公告今年申請轉任法官的24名檢察官名單，並對外徵求意見。

    司法院將函詢所屬地檢署、相對應的法院、律師團體等機關，請他們說明申轉法官的24名檢察官工作表現、品德操守、學識涵養、敬業精神、服務態度等事項，外界若想提供意見，亦可填具意見表送交司法院人事處，將轉呈法官遴選委員會參酌。

    廖華君是史上第2位兩度申轉檢院的司法官，第1位是前檢察官是劉邦繡，他從司法官學院結業分發後先在檢方服務，轉任法官後當到審判長，接著轉回檢察官，而後二度申轉法官失利，改入行政執行體系服務，數年前卸下司法官身分，改行當律師，並在學校兼課。

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