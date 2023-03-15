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    公布檢察官申轉法官24人名單 司法院對外徵求意見

    司法院公布今年度檢察官申請轉任法官的24人名單，對外徵求意見，請各界提供對這24人的觀察、評價與工作表現，以利法官遴選委員會參酌。（資料照）

    司法院公布今年度檢察官申請轉任法官的24人名單，對外徵求意見，請各界提供對這24人的觀察、評價與工作表現，以利法官遴選委員會參酌。（資料照）

    2023/03/15 16:05

    〔記者吳政峰／台北報導〕司法院15日公布今年度檢察官申請轉任法官的24人名單，司法官學院結訓期別從34期到56期不等，司法院對外徵求意見，請各界提供對這24人的觀察、評價與工作表現，以利法官遴選委員會參酌。

    司法院依照「法官遴選辦法」第19條規定，公開「112年檢察官申請轉任法官人員」，共計台北地檢署檢察官洪敏超等24人姓名、現職機關、學歷等相關資料，相關資料已公告於司法院網站（https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-113-18-26ea8-1.html）。

    司法院請各界提供對這24名檢察官的品德操守、工作能力、服務態度、敬業精神、學識涵養等各指標意見，如欲提供意見者，須於4月7日（星期五）前填妥「112年檢察官申請轉任法官人員陳述意見表」，傳真至02-23715583，或以電子郵件方式寄至judps5@judicial.gov.tw，司法院人事處（第五科）李小姐收（聯絡電話：02-23618577分機328）。

    本次申轉名單的司法官學院結訓期別橫跨22期，有中、青世代，24人名單如下:

    1、臺灣臺北地方檢察署檢察官洪敏超（男）國立臺灣大學法律學系畢業

    2、臺灣臺北地方檢察署檢察官顏伯融（男）輔仁大學財經法律學系研究所碩士畢業

    3、臺灣士林地方檢察署檢察官楊舒婷（女）東吳大學法律學系畢業

    4、臺灣士林地方檢察署檢察官胡原碩（男）東吳大學法律學系畢業

    5、臺灣桃園地方檢察署檢察官林欣怡（女）輔仁大學法律學系研究所碩士畢業

    6、臺灣桃園地方檢察署試署檢察官李信龍（男）國立臺灣大學法律學系研究所碩士畢業

    7、臺灣新竹地方檢察署檢察官黃嘉慧（女）國立交通大學科技法律研究所碩士畢業

    8、臺灣新竹地方檢察署檢察官黃翊雯（女）國立臺灣大學法律學系研究所碩士畢業

    9、臺灣臺中地方檢察署檢察官林俊杰（男）國立中正大學犯罪防治學系研究所博士畢業

    10、臺灣臺中地方檢察署檢察官廖聖民（男）國立政治大學法律學系研究所碩士畢業

    11、臺灣臺中地方檢察署檢察官何宗霖男東海大學法律學系畢業

    12、臺灣彰化地方檢察署檢察官廖偉志（男）輔仁大學法律學系碩士班畢業

    13、臺灣嘉義地方檢察署檢察官劉達鴻（男）國立中正大學法律學系研究所碩士畢業

    14、臺灣臺南地方檢察署檢察官蘇烱峯（男）國立高雄師範大學成人教育研究所博士畢業

    15、臺灣臺南地方檢察署檢察官粟威穆（男）國立臺灣大學法律學系研究所碩士畢業、美國哥倫比亞大學法學碩士（LL.M.）

    16、臺灣臺南地方檢察署檢察官陳冠霖（男）國立臺灣大學法律學系研究所碩士畢業

    17、臺灣高雄地方檢察署檢察官陳永盛（男）國立臺北大學法學系研究所碩士畢業

    18、臺灣高雄地方檢察署檢察官謝昀哲（男）國立臺灣大學法律學系研究所碩士畢業

    19、臺灣橋頭地方檢察署檢察官廖華君（女）國立臺灣大學法律系財經法學組畢業

    20、臺灣臺東地方檢察署檢察官謝慧中（女）國立臺灣大學法律學系研究所碩士畢業

    21、臺灣花蓮地方檢察署檢察官曹智恒（男）國立政治大學外交學系畢業

    22、臺灣宜蘭地檢署檢察官劉憲英（女）輔仁大學法律研究所碩士畢業

    23、臺灣宜蘭地方檢察署主任檢察官薛植和（男）輔仁大學法律學系畢業

    24、臺灣宜蘭地方檢察署檢察官韓茂山（男）國立臺北大學資源管理研究所碩士畢業

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