檢察官申轉法官開跑 24檢報名遴選

法務部統計今年共有２４名檢察官申請轉任法官。（記者吳政峰攝）

2023/03/14 16:02

〔記者吳政峰／台北報導〕司法官學院每年約有百名學生結業，依其志願分發擔任檢察官或法官，也因兩者受的基礎訓練均相同，兩者可申請互轉，依照法務部統計的名冊顯示，今年共有24名檢察官申請轉任法官，與往年數字差不多。

檢察官是法定的公益代表人，工作性質為主動偵查犯罪，具有積極性，常吸引剛從司法官學院結業的熱血青年投入，站到第一線替犯罪被害人主持正義，但因追緝犯罪得「賣肝」，燃燒自己照亮別人，有些檢察官在服務一段時間後自覺無法負荷，轉向工作性質較為靜態的法官一職。

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今年共有24名檢察官申請轉任法官，與過去並無太大差異，結訓期別從34期到56期之間，北、中、南、東均有，僅一人為試署檢察官，餘23人為一審實授。

司法院已收到24人的申請表，將函詢所屬地檢、律師等相關機關與人士，請他們針對該名檢察官的平時表現、工作態度、能力、學識等事項，進行適當的評論與說明，再交請法官遴選委員會參酌。

一名檢察官認為，檢察官主動積極偵查犯罪，法官則是中立被動聽訟，兩者工作內容不同，有了檢察官親上火線勘驗現場的經驗，接著再轉任法官的話，有助於站在被害人角度看事情，讓案件視野更為全面，對審判是好事。

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