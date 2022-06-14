罕見！檢察官轉任法官後 當到審判長再申轉回檢方

法務部檢察官遴選委員會將討論廖華君的轉任案。（記者吳政峰攝）

2022/06/14 18:34

〔記者吳政峰／台北報導〕橋頭地院法官廖華君原本為檢察官，多年前轉任法官，一路當到審判長，今年突然申請轉任回檢察官，非常罕見。據悉，廖華君在面試時表示，經過法官與檢察官的工作歷練後，還是比較喜歡檢方的工作生態，因此決定二度轉任。廖華君已於9日接受面試，所有的資料預計20日送交檢察官遴選委員會做成最終討論。

廖華君現年48歲，台大法律系畢業，司法官學院42期結業，分發後即擔任檢察官，曾在高雄地檢署及屏東地檢署服務，後轉任法官，在橋頭地院當到審判長，曾審過周慶國強盜殺害老婦案，處無期徒刑。

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沒想到法務部今年辦理檢察官遴選時，突然收到廖華君申請回任檢察官的申請案，令不少人感到訝異，因為過去不論是法官轉任檢察官或是檢察官轉任法官，轉任後通常都不會再異動，而廖華君已經做到審判長，卻還申請回任，更是少之又少。

廖華君先繳交書類進行審查，日前獲得審查委員評選通過後，9日進行面試。據悉，廖華君認為從事過動態的檢察官偵查與靜態的法官審判後，還是比較喜歡檢察官的工作內容，因而申請回任。而面試委員對於她的印象不錯，將把意見交給最後的檢察官遴選委員會參酌。

遴選委員會定20日討論，委員們將以第一階段的書類審查結論與第二階段的面試結論做為基礎，並四處探詢廖華君的評價，再以投票決定是否其回任案。若投票結果是肯定，將轉成法務部長做成核定。

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