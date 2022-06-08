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    司法院副祕書長周占春 將轉任懲戒法院法官

    司法院副秘書長周占春將調任懲戒法院法官。（資料照，記者劉信德攝）

    司法院副秘書長周占春將調任懲戒法院法官。（資料照，記者劉信德攝）

    2022/06/08 20:56

    〔記者吳政峰／台北報導〕司法院人事審議委員會將於14日開會討論人事異動案，其中最受矚目的是去年才接司法院副祕書長的周占春，他在副秘書長任內僅1年就申請轉調懲戒法院法官；士林地院院長蘇素娥行政職期將任滿，申請調任最高法院法官；司法院少年及家事廳副廳長黃莉雲內定接掌橋頭地院。

    周占春現年63歲，中興大學法律所碩士，司法官學院24期結業，曾任司法院人事處長與高院法官；回任台北地院時，承審過前總統陳水扁的二次金改案，而後從北院法官直升法官學院院長，去年再高升副秘書長，與好友、秘書長林輝煌一起工作，兩人雖為院長許宗力的正、副幕僚長，但鮮少與外界溝通，無從評價其工作表現。

    司法院規定，法官調任行政職職期最多滿6年，周占春到了今年底就屆滿，因此，他甫調副祕書長一職一年，即申請轉調終審法院的懲戒法院法官。另一位即將任滿6年的法官是蘇素娥，也將提前申請調任最高法院實任法官。司法院司法行政廳長許紋華，將回任高等法院，並調最高法院辦事。

    高雄高分院院長莊秋桃即將退休，內定由橋頭地院院長簡色嬌接任，她所留下的橋頭地院院長一職由黃莉雲接任；金門高分院院長陳真真，則調任接掌花蓮高分院。台北高等行政法院庭長許瑞助將調陞最高行政法院法官。

    今年最高法院共新增26名新血，最高行政法院則新增6人。此外，過去曾被封為「高院四君子」之一、目前為執業律師的吳祚丞，則申請回任法官。

    司法院人審會訂6月14日審查人事異動案，由於這些人均為許宗力提名，而人審會的會議主席也是許宗力，預計人事案應會如期通過，定8月31日年度統調時生效。

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