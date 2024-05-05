號稱「最難買到的咖啡」！ 勵志中學學生巧手烘豆 訂單排到明年

蔡清祥為「勵志咖啡」代言，由勵志中學的學生烘焙，號稱「最難買到的咖啡」。（記者顏宏駿攝）

2024/05/05 15:32

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣最近有一款號稱「最難買到的咖啡」，企業界、司法界和學界人士為它趨之若鶩，它出自「勵志中學（前身為彰化少輔）」學生巧手，由總統府國宴咖啡師吳原炳等多位名師指導，學生掌握烘豆的技巧，咖啡香味濃郁，但因為數量有限，目前訂單已排到明年。「勵志咖啡」飄散著少年浪流連（浪蕩之意），如今不向命運低頭的人生滋味。

勵志中學日前才剛舉辦「烘豆武林全國烘豆大賽」，今天得獎名單揭撓，勵志的學生囊括冠、亞軍，即將於520卸任的法務部長蔡清祥今天特別南下頒獎，他讚許校長林家如用心教育、用愛辦學，更感謝為「勵志夢想學院」出錢、出力無私奉獻的企業團體及幕後功臣，他向這段期間默默付出的矯正英雄表達敬意。

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今天是蔡清祥任內第5次來勵志中學，校長林家如說，「法務部長來勵志，像在走灶腳」，因為有部長做後盾，勵志才能做更多改革，讓孩子在這裡找到方向。

勵志中學是全台最大的矯治學校，裡面收容300多位青少年，蔡清祥是歷任拜訪該校最多次的法務部長。2021年8月1日該校正式改制，蔡清祥上任後首度拜訪，隔年12月16日參加「愛的團圓飯」活動，2023年5月6日主持「勵志夢想學院」成立典禮，同年12月16日參加該校校慶，今天是第5次到訪。

蔡清祥說，從彰化少輔院改制為勵志中學，這是法務部的重要政策，學生可以在這裡學習，未來可延續升學，也可以在這裡學得一技之長，面對生活的挑戰，不再徬徨無助。

林家如說，能帶領這些孩子學習，任務非常重大，因為有法務部長及社會各界的支持，她可以大刀闊斧改革，希望社會各界給這些迷途少年一個機會。

今天除了烘豆武林的頒獎外，校方也展示勵志夢想學院的成果，透過「學用合一」與外界職場無縫接軌，勵志中學學生表演歌舞和咖啡、茶、湯包、水餃、西點烘焙、經絡按摩、花藝展示及指甲光療等技能學習成果。

現場來一百多位貴賓，每一個人都想一嚐這「最難買到的咖啡」。「勵志咖啡」的重要推手是2021年上任的林家如校長，她把勵志中學轉型為進修部，引進「學時制」，因夜間上課，每週多出11節空堂，便安排學生學習烘焙、美容美髮、餐飲等技能和證照，而烘咖啡是其中的一項。

林家如說，咖啡烘豆特別能引發學生的興趣，從豆子選別、溫度、時間，焙出熟豆的酸、甜、苦、辣，烘出自我的風格，一連串的探索，讓學生感受學習的樂趣。她把豆子拿來送人，大家驚為天物，許多企業界和司法界人士都想要購買，目前訂單已排到明年。

林家如表示，「勵志咖啡」是全台唯一由矯治機關出產的咖啡豆，更特殊的是它由矯治「學校」出產，依既有的法規，矯治學校不同於監獄，不能販售圖利，但學生經常問他「我們學這要幹麼？」後來在法務部長蔡清祥的支持下，學校成立「勵志夢想學院」，這是實習工場的概念，以漸進方式規畫學生學習甚至未來就業，於是咖啡可以開賣了！販售所得當作獎助學金或學生未來就業的輔助金。

她說，僅管咖啡賣到「爆」，但學生們不可能為了賺錢「爆肝」，學習還是最主要目標，因此訂貨的民眾要有「等」的心理準備。

吳原炳是咖啡指導老師之一，他說，「這裡的學生很特別」，很聰明，學習動機很強，雖然他們都有破碎的過去，但一聽到「這能賺錢」，大家都興趣盎然，有意購買民眾可上網預購。

蔡清祥第5度到勵志中學。（記者顏宏駿攝）

蔡清祥第5度到勵志中學品嘗「勵志咖啡」。（記者顏宏駿攝）

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