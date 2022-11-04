為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    鼓勵律師轉任法官 司法院將辦「招生說明會」

    司法院將辦理招生說明會。（記者吳政峰翻攝）

    司法院將辦理招生說明會。（記者吳政峰翻攝）

    2022/11/04 23:03

    〔記者吳政峰／台北報導〕立法院通過法官法時，附帶決議要求提高法官來源多元進用，司改國是會議亦有相同要求，以讓判決更接地氣，司法院據此辦理律師申請轉任法官事情，今年已有17名律師通過考試、進入司法官學院受訓。為了鼓勵律師申請轉任，司法院預定於北、中、南舉辦招生說明會，盼能吸引更多在野法曹加入審判行列。

    司法院辦理律師申請轉任法官有兩種途徑，一種為公開甄試，專供執業3年者申請，須接受筆試；另一種則是自行申請，供執業6年以上的律師申請，審核其書類。兩種途徑走到最後都得進行法官遴選委員會的口試，以確保其素質與品格足堪出任審判者。

    司法院逐年辦理轉任，去年17名通過審核者，已於今年接受為期一年的訓練，明年則預計有15人受訓，司法院明年舉辦的招生說明會，則是專門為2024年入學者做準備，招生對象囊括公開甄試及自行申請兩種類別。

    由於明年2月6日至同年3月6日就要受理報名，司法院決定於明年初舉辦三場招生說明會，依照時間順序分別為台南地院場2023年1月5日（星期四）12時30分（第13法庭）、 台北律師公會場2023年1月12日（星期四）12時30分（台北律師公會會議室）、台中地院場2023年1月13日（星期五）12時30分（第二辦公大樓5樓會議室）。

    司法院強調，欲參加說明會的律師，應於請於11月3日至12月31日逕向台北、台中、台南律師公會報名，如有疑問，請洽司法院人事處，聯絡電話：02-23618577分機410。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    29位律師申請轉任法官 司法院對外徵求意見
    2022/10/05 23:43

    29位律師申請轉任法官 司法院對外徵求意見
    罕見！檢察官轉任法官後 當到審判長再申轉回檢方
    2022/06/14 18:34

    罕見！檢察官轉任法官後 當到審判長再申轉回檢方

    販賣菸酒品要注意 常見疑問大解析
    25名檢察官申轉法官 16人通過遴選、2人曾調法務部辦事
    2022/05/28 21:13

    25名檢察官申轉法官 16人通過遴選、2人曾調法務部辦事
    正妹法官拍宣傳照搏眼球 律師申請轉任法官機會又來了
    2022/01/11 16:35

    正妹法官拍宣傳照搏眼球 律師申請轉任法官機會又來了

    「亞昕有愛 義起幸福」眾星齊獻唱
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播