鼓勵律師轉任法官 司法院將辦「招生說明會」

司法院將辦理招生說明會。（記者吳政峰翻攝）

2022/11/04 23:03

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院通過法官法時，附帶決議要求提高法官來源多元進用，司改國是會議亦有相同要求，以讓判決更接地氣，司法院據此辦理律師申請轉任法官事情，今年已有17名律師通過考試、進入司法官學院受訓。為了鼓勵律師申請轉任，司法院預定於北、中、南舉辦招生說明會，盼能吸引更多在野法曹加入審判行列。

司法院辦理律師申請轉任法官有兩種途徑，一種為公開甄試，專供執業3年者申請，須接受筆試；另一種則是自行申請，供執業6年以上的律師申請，審核其書類。兩種途徑走到最後都得進行法官遴選委員會的口試，以確保其素質與品格足堪出任審判者。

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司法院逐年辦理轉任，去年17名通過審核者，已於今年接受為期一年的訓練，明年則預計有15人受訓，司法院明年舉辦的招生說明會，則是專門為2024年入學者做準備，招生對象囊括公開甄試及自行申請兩種類別。

由於明年2月6日至同年3月6日就要受理報名，司法院決定於明年初舉辦三場招生說明會，依照時間順序分別為台南地院場2023年1月5日（星期四）12時30分（第13法庭）、 台北律師公會場2023年1月12日（星期四）12時30分（台北律師公會會議室）、台中地院場2023年1月13日（星期五）12時30分（第二辦公大樓5樓會議室）。

司法院強調，欲參加說明會的律師，應於請於11月3日至12月31日逕向台北、台中、台南律師公會報名，如有疑問，請洽司法院人事處，聯絡電話：02-23618577分機410。

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