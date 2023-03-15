自稱「台灣巴菲特」吸金41億 周慶瑞判刑14年定讞

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，吸金41億元，高雄高分院更一審去年9月依違反銀行法、加重詐欺等罪，判處有期徒刑14年，併科罰金4億5000萬元；最高法院駁回周男上訴定讞。法院已通知檢方啟動防逃機制。（資料照）

2023/03/15 11:43

〔記者張文川／台北報導〕自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，吸金41億元，高雄高分院更一審去年9月依違反銀行法、加重詐欺等罪，判處有期徒刑14年，併科罰金4億5000萬元；最高法院駁回周男上訴定讞。法院已通知檢方啟動防逃機制。

判決指出，周瑞慶以召開說明會授課、參加旅遊等方式，謊稱億圓富擁有許多子公司、將上市上櫃，營造出集團規模龐大、前景看好的假象，以「股票質押」、「借款保證獲利18%到24%」等名義，向民眾吸金41億餘元。

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一審高雄地院依違反銀行法等罪併判周17年徒刑、併科罰金9億元。二審高雄高分院改判徒刑15年6月、併科罰金5億，不法所得改為20億元，須應先發還給被害人，最高法院後撤銷發回更審。

高雄高分院更一審去年9月仍認定有罪，改判14年徒刑，併科罰金4億5千萬元；最高法院今駁回周男上訴，刑期與罰金定讞，但認為沒收或追徵犯罪所得部分，以及參與人的犯罪所得沒收的部分，尚有疑義，撤銷駁回更審。

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