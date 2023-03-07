吸金案三峽93坪土地今四拍 底價一半330萬拍出

坐落新北市三峽區永安段49地號土地，約93坪，持分全部，登記在吸金案被告賴某名下。（新北分署提供）

2023/03/07 18:20

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署今日舉辦「123聯合拍賣會」，其中，有一件吸金案被告以犯罪所得購入、位於新北市三峽區的93坪土地，經法院宣告沒收，高雄地檢署囑託高雄分署，再轉囑託新北分署拍賣，最終以330萬元拍定，換算起來每坪僅3.55萬元。

新北分署指出，標的物三峽區93坪土地今日是第4次拍賣，以底價330萬元拍定，每坪僅3.55萬元，已接近第1次拍賣底價的一半；得標人周姓女子開心表示，該筆土地在其住家附近，她有繞小路進去看過土地現況，知道其未臨路，但因臨近三峽市區，有增值空間，打算置產等待增值。

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新北分署指出，葉姓男子等人於2012年在高雄市成立「真善美自治互助聯誼會」，賴姓共犯則於2014年4月間在屏東縣潮州鎮成立分部並招攬會員，收受存款違法吸金，違反銀行法相關規定，全部犯罪所得高達17億6237萬餘元，被害人則達2524人，該集團並以犯罪所得購買多筆土地，登記在成員名下，其中坐落三峽區永安段49地號土地，約93坪，持分全部，登記在賴姓共犯名下，全部被法院宣告應予沒收。

高雄地檢署於判決確定後，囑託高雄分署拍賣被法院宣告沒收的財產，高雄分署又轉囑託新北分署，拍賣登記在賴某名下的土地，該筆土地位於三峽區介壽路1段524號東南方約70公尺處，四周均有圍牆阻隔，部分為空地，部分為雜木林，去年9月第1次拍賣，底價643萬元，未拍定。

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