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    好友陪酒解悶還充當司機酒駕 他未勸阻吃6千元罰單

    童年好友陪酒解悶還充當司機酒駕，被警上銬法辦，男子因未勸阻，吃6千元罰單。（民眾提供）

    童年好友陪酒解悶還充當司機酒駕，被警上銬法辦，男子因未勸阻，吃6千元罰單。（民眾提供）

    2023/03/15 08:49

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄21歲張姓男子得知兒時好友黃男心情低落，特地戴他到鼓山區KTV解悶舒壓，原本顧及安全不喝酒，但2人又到超商閒聊，買了水果酒嚐鮮、聊天，酒後騎車載好友吹風，因違規騎上人行道，被員警發現攔檢，施以酒測超標，張男被依公共危險罪嫌上銬送辦，因未勸「毋湯酒駕」，友人黃男也吃6000元罰單。

    鼓山分局今指出，龍華派出所巡邏警組前夜行經博愛二路與明華路口時，見一輛雙載機車違規騎乘人行道，立即上前實施交通稽查，攔下盤查時，聞到騎車的張男（21歲）身上有酒氣，張男表示自己「只喝一小口」，經實施酒精濃度檢測，酒測值達0.35 MG/L，涉犯公共危險罪嫌。

    據了解，張男因為兒時同伴近期工作壓力大，心情不佳，才專程前往三民區接送黃姓好友（21歲），前往鼓山區的KTV歡唱解悶，原本顧及要護送好友返家，堅決不願飲酒，2人從晚間一直唱到凌晨，2人又一同到超商談心，張男見摯友心情煩悶，只好破例陪他小酌兩杯。

    張男酒後原本想一同搭車返家，因好友黃男希望可以騎車吹風，張男最後才決定情義相挺，載著好友上路散心，張男酒後騎機車載黃男吹風，剛上路不久，因違規騎乘人行道被員警發現、攔查，面對警方詢問時，張男跳針說自己「只喝一小口」，直到員警持續追問下，才坦承有喝了半瓶的水果酒。

    經實施酒測後因超過法定標準值遭警逮捕移送法辦，而同車的兒時玩伴也因未勸阻駕駛不得酒駕，被依違反道路交通管理處罰條例舉發，收下1張6000元罰單。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    童年好友陪酒解悶還充當司機酒駕，被警上銬法辦，男子因未勸阻，吃6千元罰單。（民眾提供）

    童年好友陪酒解悶還充當司機酒駕，被警上銬法辦，男子因未勸阻，吃6千元罰單。（民眾提供）

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