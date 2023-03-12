阿北酒駕逆向行駛單行道 與警打照面挨罰

陳男酒測值超標。（圖由讀者提供）

2023/03/12 09:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，1名陳姓男子騎車行經鳳山區中山東路，竟違規逆向行駛單行道，與警方打照面被攔下，飄酒味經酒測超標，警方將他移送法辦，並針對逆向行駛單行道，開出罰單600元。

鳳山警分局埤頂派出所警員李政憲、陳俊勳前天下午巡邏經過鳳山區中山東路之際，突見陳姓男子（65歲）騎乘機車，竟然逆向行駛單行道，朝著警方迎面而來。

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警方將他攔下盤查，告知違規逆向行駛單行道，陳男辯稱不知該處為單行道，脫口說出「我今天剛騎而已欸」，警方正疑惑陳男語意時，一靠近便聞到一股酒味，詢問陳男有無飲酒，陳男坦承剛喝2罐啤酒。

警方依規定對陳男實施酒測，酒測值每公升0.25毫克，超過法定標準值，警方告知陳男權利後，依規定將他逮捕，帶回派出所偵辦，警訊後將他依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。

此外，陳男違規逆向行駛單行道，違反道路交通管理處罰條例第45條1項1款，汽機車駕駛人包含機車駕駛人，不按遵行方向行駛，可處600元至1800元罰鍰，警方對陳男開罰600元。

警方呼籲民眾酒後不駕車、駕車不喝酒，遵守交通規則，以保行車平安。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳男酒駕逆向行駛單行道，還與警方打照面。（圖由讀者提供）

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