為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    阿北酒駕逆向行駛單行道 與警打照面挨罰

    陳男酒測值超標。（圖由讀者提供）

    陳男酒測值超標。（圖由讀者提供）

    2023/03/12 09:01

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，1名陳姓男子騎車行經鳳山區中山東路，竟違規逆向行駛單行道，與警方打照面被攔下，飄酒味經酒測超標，警方將他移送法辦，並針對逆向行駛單行道，開出罰單600元。

    鳳山警分局埤頂派出所警員李政憲、陳俊勳前天下午巡邏經過鳳山區中山東路之際，突見陳姓男子（65歲）騎乘機車，竟然逆向行駛單行道，朝著警方迎面而來。

    警方將他攔下盤查，告知違規逆向行駛單行道，陳男辯稱不知該處為單行道，脫口說出「我今天剛騎而已欸」，警方正疑惑陳男語意時，一靠近便聞到一股酒味，詢問陳男有無飲酒，陳男坦承剛喝2罐啤酒。

    警方依規定對陳男實施酒測，酒測值每公升0.25毫克，超過法定標準值，警方告知陳男權利後，依規定將他逮捕，帶回派出所偵辦，警訊後將他依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。

    此外，陳男違規逆向行駛單行道，違反道路交通管理處罰條例第45條1項1款，汽機車駕駛人包含機車駕駛人，不按遵行方向行駛，可處600元至1800元罰鍰，警方對陳男開罰600元。

    警方呼籲民眾酒後不駕車、駕車不喝酒，遵守交通規則，以保行車平安。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    陳男酒駕逆向行駛單行道，還與警方打照面。（圖由讀者提供）

    陳男酒駕逆向行駛單行道，還與警方打照面。（圖由讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    又是酒駕！男撞死移工落跑 躲回家被逮
    2023/03/10 19:56

    又是酒駕！男撞死移工落跑 躲回家被逮
    男酒後騎車沒戴安全帽 警攔查赫見菜刀壓制上銬
    2023/03/10 16:36

    男酒後騎車沒戴安全帽 警攔查赫見菜刀壓制上銬

    「誠美無二」台南東區虎尾寮頂級別墅全新落成
    樂極生悲？女偕閨密夜店狂歡「酒駕」回家 自撞全車5人受傷
    2023/03/10 13:06

    樂極生悲？女偕閨密夜店狂歡「酒駕」回家 自撞全車5人受傷
    男至友人家看球賽喝高粱 騎車返家途中被逮
    2023/03/10 12:34

    男至友人家看球賽喝高粱 騎車返家途中被逮
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播