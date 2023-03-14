路人忍不住教吹！警攔檢酒測老失敗 酒駕女怒吹出1.07當場上銬

黃姓女子（右）未戴安全帽被員警攔查，滿身酒氣，面對警方酒測卻老是沒吹好，路人在旁忍不住教吹，竟惹怒她猛吹出酒測值高達1.07，當場被上銬送辦。（民眾提供）

2023/03/14 08:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄黃姓女騎士（39歲）與男友在旗津海岸公園喝啤酒、吹海風，涉嫌酒後騎機車準備前往餐廳吃飯，途中因未戴安全帽被警攔查，員警聞到2人身上濃濃酒味，對騎士黃女酒測，黃女屢次檢測失敗，路人好心提醒用力吹反激怒她，回嗆「我不知道嘛」，接著便一次吹成功，酒測值超標，被上銬依公共危險罪送辦。

鼓山分局今指出，旗津所警員劉育賢、楊茂林前日巡邏，在旗津區中洲三路與大關路口時，發現黃姓女子騎機車搭載林姓男友（50歲），因兩人都未戴安全帽，立即趨前攔停，員警聞到兩人渾身酒味，在提供飲水後進行酒測，但黃女疑似以舌頭頂住吹嘴規避檢測。

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黃女自稱肺部曾開過刀，才會多次無法完成吹氣，過程中一名路人看不下去，提醒吹氣要「卡大力ㄟ啦」，黃女不領情，回嗆「我不知道嘛」，男友因2週前也酒駕遭送辦，他全程在一旁看著女友酒測，默默不語。

黃女回嗆路人後再接受酒測，一口氣順利完成，酒測值高達每公升1.07毫克，才驚覺事情大條，苦苦哀求員警不要將他送法院，還謊稱僅喝了1小杯維士比，員警驚呼這數值不可能只是一小杯酒飲的結果，黃女才坦承稍早和男友在旗津海岸公園裡喝了3瓶啤酒，警方將她移送法辦。

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