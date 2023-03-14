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    復興空難墜落基隆河 高院判賠償死者3子女1330萬

    2015年2月4日，復興航空班機撞到環東大道高架橋後墜落基隆河，警消人員下水搶救。（資料照）

    2015年2月4日，復興航空班機撞到環東大道高架橋後墜落基隆河，警消人員下水搶救。（資料照）

    2023/03/14 20:33

    〔記者楊國文／台北報導〕復興航空8年前墜落基隆河，造成43亡、17傷的重大空難意外，中華閩南文化關懷總會理事長連行知在此空難事件不幸罹難，連家3名子女向復興航空提告求償4743萬元。台北地院認定，復興航空發生空難導致連行知死亡，應依民用航空法、民法等規定負起損害賠償責任，判決須連帶賠償連家3子女共1330萬元，上訴後，高等法院今維持一審判決，判決上訴駁回。還可上訴三審。

    2015年2月4日上午近11時，復興航空GE235從台北松山機場起飛，預定飛往金門，不料，班機起飛不久竟墜毀基隆河，造成43人死亡、17人受傷。

    飛安會調查後，認定是駕駛溝通不良，關錯發動機的人為疏失，另也有發動機及駕駛訓練不足等一連串問題，由於駕駛已經死亡、復興航空董事長林明昇等人則因罪嫌不足，均獲檢方不起訴處分。

    罹難者之一連行知的3名子女認為，空難意外和復興航空、飛行組員的過失都有關係，應負起賠償責任，提告求償共4743萬元。

    復興航空主張，依民用航空法第91條規定，因意外事故致乘客死亡，航空運送人原則上應無過失責任。

    台北地院審理認為，復興航空就連行知死亡，應依據民用航空法第91條第1項、民法等規定負起賠償責任，連家子女因父親驟逝，精神受到痛苦，復興航空應對3位子女各賠償450萬元，扣除事發後已給付慰問金20萬元，判應賠償共1330萬元。

    全案上訴後，高等法院審理後維持一審判決，今駁回上訴，還可上訴。

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