復興空難逃過死劫 國軍救援英雄淪為吸毒犯

2019-03-13 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕刑事局5日前往左營海軍反潛航空大隊搜索，軍方消息表示，蔡佩儒上士5年前在復興澎湖空難中生還，在當時成為救援英雄，卻心有餘悸、陰霾重重，淪為吸毒犯後被勒令提前退伍，並接受檢方調查。

綜合外媒報導，刑事警察局5日由南部打擊犯罪中心，派遣員警前往蔡佩儒家中以及他服務的反潛航空大隊搜索，過程中出示檢方開立的搜索票，最後在他家裡搜出4包、共重8.6公克佯裝成咖啡包的K他命毒品，蔡事後對此坦言不諱，海軍依法將他撤除職務，沒有退伍金可領。

2014年1架復興航空222班次班機，在7月23日墜毀澎湖，當時共有49人喪命，9人受傷，海軍士官蔡佩儒及其女友劫後餘生，蔡雖盡力救人獲得英雄的美名，卻也因無法再多救人感到自責，從此心裡有陰霾，加上他的反潛士職務也因空難損害他的聽力，轉為地勤工作，又與女友分手，海軍表示，目前尚不知他吸毒是否因上述事件。

本報2014年7月26日報導，蔡佩儒當時第一次搭飛機就遇難，他與同袍顏婉茹墜機後靠救生圈氣囊脫困，順手救10歲李姓女童，遺憾再回機艙拉人時，來不及救出5歲女童。蔡母轉述，5歲女童求救聲還迴盪在兒子腦海，一閉眼就浮現女童哭泣，不曾好睡。

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