情侶檔代銷靈骨塔為名詐騙 得手259萬被訴

嘉義地檢署今天依偽造私文書、詐欺取財等罪嫌，起訴李姓情侶。（資料照）

2023/03/14 16:40

〔記者王善嬿／嘉義報導〕一對曾從事殯葬禮儀工作及靈骨塔買賣仲介的李姓情侶，涉嫌針對購買靈骨塔塔位做為理財工具的投資人，謊稱可協助找買家購買靈骨塔，再假借買家名義，陸續索取轉換費、代書費、稅費、會計費等費用，多名買家信以為真，先後轉帳付費37萬餘元至176萬餘元，總計詐騙金額達259萬餘元，嘉義地檢署昨偵查終結，依偽造私文書、詐欺等罪嫌起訴李姓情侶。

檢警調查，住南投縣的李姓情侶因曾從事殯葬禮儀、靈骨塔塔位買賣仲介業，得知許多民眾以買賣靈骨塔位、牌位等殯葬產品，作為理財投資，便經由不詳管道取得購買靈骨塔位的投資人資料後與其聯繫。

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2人謊稱可協助仲介買家購買靈骨塔位、牌位，以「李東」、「鼎御人本事業」等名義，簽訂買賣投資受訂單、塔位委託銷售合約書等，並分飾買家、淡水宜城公墓管理人員等角色，以有意添購殯葬商品、塔位轉換須支付費用、保管骨灰罈、塔位交易須支付保證金等理由，透過LINE手機社交軟體陸續索取轉換費、代書費、事務費、節稅費、會計師費、律師費等費用，投資人深信不疑，分別支付37萬元至176萬餘元不等金額，兩年間涉詐騙總金額達259萬餘元。

檢方認為，李姓情侶涉犯偽造私文書、詐欺等罪嫌，且在此案之前以類似手法對他人詐欺取財，曾經嘉檢、彰化地檢署起訴，惡性重大、沒有悔改之心，請求從重量刑。

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