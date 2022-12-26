為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    靈骨塔詐欺2.7億 主嫌判13年半、百名共犯也逃不掉

    檢方偵辦偵辦靈骨塔吸金案，查扣多輛涉案名車。（資料照）

    檢方偵辦偵辦靈骨塔吸金案，查扣多輛涉案名車。（資料照）

    2022/12/26 20:08

    〔記者溫于德／台北報導〕檢方偵辦靈骨塔詐欺案，發現「李哥」、「強哥」集團，先後設立天瑞、上寶、源盛等10餘家紙上公司，鎖定退休的軍公教人士行騙，多來詐騙上億，連「之初創投」合夥創辦人詹益鑑的母親也遭詐5000萬元，集團甚至還有專業法律團隊處理訴訟，總計起訴135名被告，台北地院歷經多年審理，認定詐騙金額為2.7億多元，今依共同詐欺取財罪、偽造私文書罪，判主嫌李中維有期徒刑13年6月，偽造「萬福寺天蓮寶塔」印文20枚沒收。

    其餘被判刑被告包含天瑞負責人李晟瑞24年、上寶負責人汪秀英14年3月，另127人最重被判刑22年，最輕緩刑2年；所有被告均可上訴。另有5人因死亡獲判決公訴不受理。

    檢方調查，兩集團的業務員利用先前「鴻源」、「全球統一」吸金案的受害者名冊，以投資契約形式包裝後，向被害人誆稱僅要9萬8000元或12萬元，即可低價購買塔位使用權狀，而後可以70至100萬元的價格售出，只要1至3個月內，即可快速回收3至10倍以上的高額報酬。

    業務員再向被害人佯稱，已覓得「中鋼」、「退輔會」等買家欲購買塔位，對方有節稅等考量，須一次大批買進才願意交易，再找來假買家取得被害人信任，造成被害人誤信先購入大量塔位，並以簽保密協議書方式，迫使被害人不敢張揚，被害人資金不足時，業務員另介紹民間貸款金主，協助被害人辦理貸款周轉，但年利率高達30%，檢方估計，被害者達數百人。

    檢方還發現，業務員每出售1個塔位，可抽2萬8000元，每月收入約在300萬至500萬元之間；檢方從2017年起陸續起訴135名被告。

    北院稍早透過簡要新聞稿解釋判決理由，合議庭認為，李中維等被告交給被害人偽造的萬福禪寺塔位永久使用權狀，可認李中維等被告得知塔位並未實際存在。

    另一般靈骨塔塔位的投資者，會現場確認靈骨塔位置及方位，才會得知是否容易轉賣，但本案被害人卻連基本了解都沒有，便購買數量頗鉅的塔位，顯然不是一般購買塔位的正常交易模式，合議庭因而認定李中維等被告施用詐術，才讓被害人誤以為馬上可以轉售，而不在意購買的塔位位置。

    合議庭也指，李中維等被告會向被害人謊稱：「有買家要大量購買塔位，用以捐贈節稅」、「你出售塔位獲利甚高，可用購買塔位捐贈的方式節稅」，再度證明李中維等被告施用詐術詐騙，故經審酌130名被告涉案情節輕重，分別量刑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    賣家、買家都是我的人 「生基改運」假靈骨塔騙雙北
    2022/11/17 15:01

    賣家、買家都是我的人 「生基改運」假靈骨塔騙雙北
    騙退休軍人投資靈骨塔再買空賣空兩頭詐 高市刑大逮8嫌
    2022/10/31 14:36

    騙退休軍人投資靈骨塔再買空賣空兩頭詐 高市刑大逮8嫌

    啤酒花Ｘ洗髮精 清涼舒爽頂級享受
    男遭靈骨塔投資詐騙345萬 行員報警攔阻
    2022/09/29 23:54

    男遭靈骨塔投資詐騙345萬 行員報警攔阻
    靈骨塔詐騙稱「反送中受困香港」拐70萬 再編理由詐50萬
    2022/08/23 10:13

    靈骨塔詐騙稱「反送中受困香港」拐70萬 再編理由詐50萬
    靈骨塔詐欺集團誆買家高價購塔位設局 15人受害財損5千萬
    2022/08/11 15:31

    靈骨塔詐欺集團誆買家高價購塔位設局 15人受害財損5千萬
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播