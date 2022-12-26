靈骨塔詐欺2.7億 主嫌判13年半、百名共犯也逃不掉

檢方偵辦偵辦靈骨塔吸金案，查扣多輛涉案名車。（資料照）

2022/12/26 20:08

〔記者溫于德／台北報導〕檢方偵辦靈骨塔詐欺案，發現「李哥」、「強哥」集團，先後設立天瑞、上寶、源盛等10餘家紙上公司，鎖定退休的軍公教人士行騙，多來詐騙上億，連「之初創投」合夥創辦人詹益鑑的母親也遭詐5000萬元，集團甚至還有專業法律團隊處理訴訟，總計起訴135名被告，台北地院歷經多年審理，認定詐騙金額為2.7億多元，今依共同詐欺取財罪、偽造私文書罪，判主嫌李中維有期徒刑13年6月，偽造「萬福寺天蓮寶塔」印文20枚沒收。

其餘被判刑被告包含天瑞負責人李晟瑞24年、上寶負責人汪秀英14年3月，另127人最重被判刑22年，最輕緩刑2年；所有被告均可上訴。另有5人因死亡獲判決公訴不受理。

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檢方調查，兩集團的業務員利用先前「鴻源」、「全球統一」吸金案的受害者名冊，以投資契約形式包裝後，向被害人誆稱僅要9萬8000元或12萬元，即可低價購買塔位使用權狀，而後可以70至100萬元的價格售出，只要1至3個月內，即可快速回收3至10倍以上的高額報酬。

業務員再向被害人佯稱，已覓得「中鋼」、「退輔會」等買家欲購買塔位，對方有節稅等考量，須一次大批買進才願意交易，再找來假買家取得被害人信任，造成被害人誤信先購入大量塔位，並以簽保密協議書方式，迫使被害人不敢張揚，被害人資金不足時，業務員另介紹民間貸款金主，協助被害人辦理貸款周轉，但年利率高達30%，檢方估計，被害者達數百人。

檢方還發現，業務員每出售1個塔位，可抽2萬8000元，每月收入約在300萬至500萬元之間；檢方從2017年起陸續起訴135名被告。

北院稍早透過簡要新聞稿解釋判決理由，合議庭認為，李中維等被告交給被害人偽造的萬福禪寺塔位永久使用權狀，可認李中維等被告得知塔位並未實際存在。

另一般靈骨塔塔位的投資者，會現場確認靈骨塔位置及方位，才會得知是否容易轉賣，但本案被害人卻連基本了解都沒有，便購買數量頗鉅的塔位，顯然不是一般購買塔位的正常交易模式，合議庭因而認定李中維等被告施用詐術，才讓被害人誤以為馬上可以轉售，而不在意購買的塔位位置。

合議庭也指，李中維等被告會向被害人謊稱：「有買家要大量購買塔位，用以捐贈節稅」、「你出售塔位獲利甚高，可用購買塔位捐贈的方式節稅」，再度證明李中維等被告施用詐術詐騙，故經審酌130名被告涉案情節輕重，分別量刑。

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