靈骨塔詐騙稱「反送中受困香港」拐70萬 再編理由詐50萬

警方破獲靈骨塔剝皮吸金集團。（資料照）

2022/08/23 10:13

〔記者王定傳／新北報導〕以喻姓男子為首的靈骨塔詐騙集團，夥同共犯蔡姓男子，與一名急欲脫售墓園塔位的郭姓女子聯繫，聲稱「找到買家，但喻男前往香港向買家取得手寫證明時，因香港反送中事件受困須金錢解救」，從郭女手中騙走70萬元，之後又以其他理由從郭女手中再騙走50萬，總計120萬元，新北地院審理後依詐欺取財罪，判處喻、郭2人各7個月徒刑。

據了解，喻男因家中經營殯葬事業，熟悉此行業生態，加上曾參與靈骨塔詐欺，習得詐騙技巧，2019起自立門戶，與謝姓男子在台北市經營雲頂物業有限公司，吸引成員加入，以代銷殯葬商品為幌子，實際上以各種不實話術向被害者詐騙。

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檢警調查，2019年9月間，蔡男得知郭女持有淡水某墓園4個塔位、利用被害者急欲尋找買家脫售獲利心理，以雲頂物業公司名義接近後，介紹喻男與她認識。

檢警調查，喻男隨即以雲頂公司課長出面與郭女洽談，佯稱正與買家洽談購買事宜，之後再推由蔡男向郭女謊稱，喻男前往香港向買家取得手寫證明時，因香港反送中事件受困，須金錢解救，從郭女手中騙走70萬元。

檢警調查，2019年12月間，2人又先後向郭女謊稱，有一位買家有意以600萬元購買郭女持有的塔位，但要求郭女須先支付50萬元辦理塔位升級，並與另一名賣家持有的16個塔位共同出售，買家才願意購買，再從郭女手中騙手50萬元。

合議庭斥責2人正值青壯，卻以話術誆騙被害者，詐得120萬元，漠視法紀且不尊重他人財產權，雖有與被害者達成調解，但至今年7月底只還了88萬元，加上2人飾詞否認，犯後態度不佳、檢察官建請從重量刑，因此判刑各7月，可上訴。

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