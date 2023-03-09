為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    康復之家女病患控被帶到摩鐵性侵 男股東不起訴原因曝

    某康復之家男股東被女病患指控性侵，士檢考量無證據證明男股東犯罪，處分不起訴。（情境照）

    某康復之家男股東被女病患指控性侵，士檢考量無證據證明男股東犯罪，處分不起訴。（情境照）

    2023/03/09 12:17

    〔記者溫于德／台北報導〕某康復之家男股東，前年被女病患指控性侵，士林地檢署原先不起訴，全案撤銷發回後，士檢根據醫院替女病患所做精神鑑定等證據，認為她在案發時並非處於不能抗拒狀態，因此無從證明男股東犯罪，處分不起訴。

    女病患指控，男股東透過在康復之家與她互動，得知她有身心方面障礙，竟利用身為康復之家管理人身分，同時趁她因身心障礙而無法抗拒之際，前年9月4日中午12時許帶她前往摩鐵性交，她認為男股東涉嫌乘機性交、利用權勢性交等兩罪。

    士檢首度偵查後對男股東處分不起訴，被高等檢察署發回續查。男股東仍否認犯罪解釋，當天確實有去康復之家拿東西並遇到女病患，女病患知道他要參加一個活動，所以填假單一起外出。

    活動結束後，女病患與男股東在車內聊天，她提到與男友的性生活，後來男股東問：「想不想要做？」她回：「想」，兩人才會前往摩鐵上床。男股東強調，當時她都可以正常回話，並無不能或不知抗拒的情況，也沒有威脅她不可以說出去。

    康復之家員工證稱，男股東不會要求閱覽病患的觀察紀錄、生活諮詢及心理輔導會談等相關資料，且男股東平時只會關心工作人員的工作狀況，不太會主動與院內病患聊天，本案女病患則會主動向男股東打招呼。

    女病患則自陳，當天在旅館內，兩人都自行脫掉衣物，並發生性行為，結束後各自穿上衣物並離開旅館。她也被送精神鑑定，醫院就「不能抗拒」部分指出：「鑑定人研判推斷告訴人（指女病患）並未因其精神疾病而達不能抗拒之狀態」。

    檢察官綜合男股東說法、證人證詞、女病患自陳、精神鑑定結果，難以認定女病患當時處於不能抗拒狀態，況且，摩鐵房間內並無監視器拍下兩人是在何種情境下發生性關係。

    再者，男股東並未參與病患任何教育、管理及獎懲事宜；員工也說，案發後沒見到女病患有任何異樣，所以不能僅憑女病患單一指訴，就認定男股東性侵，再度處分不起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    酒吧老闆邀好友來店飲酒 竟下藥性侵重判7年4月
    2023/03/08 20:44

    酒吧老闆邀好友來店飲酒 竟下藥性侵重判7年4月
    控荒山亮性侵「百萬和解只給1萬」 單親媽曝兩人對話
    2023/03/07 19:47

    控荒山亮性侵「百萬和解只給1萬」 單親媽曝兩人對話

    三鐵共構ｘ商城 扛起台中高鐵特區
    緬甸血腥內戰 軍政府虐殺至少17人
    2023/03/07 14:00

    緬甸血腥內戰 軍政府虐殺至少17人
    神棍瞎掰「前世情人糾纏」 猥褻性侵害2女信徒還要紅包
    2023/03/07 12:07

    神棍瞎掰「前世情人糾纏」 猥褻性侵害2女信徒還要紅包

    只因背景硬！這款油保健熱銷有玄機
    牛排館員工首次見面 告白被拒指侵正妹判刑
    2023/03/07 06:41

    牛排館員工首次見面 告白被拒指侵正妹判刑
    17歲少女上網找工作借錢 被酒店幹部騙到摩鐵性侵
    2022/03/06 14:01

    17歲少女上網找工作借錢 被酒店幹部騙到摩鐵性侵
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播