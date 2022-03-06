17歲少女上網找工作借錢 被酒店幹部騙到摩鐵性侵

高雄17歲少女上網找工作借錢，被酒店幹部騙到摩鐵性侵不認帳，法官查出被告說謊乘機性侵少女，重判4年6月。（示意圖）

2022/03/06 14:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕在酒店上班的曾姓行政人員受委託，接洽在臉書社團貼文想找工作的小柔（化名，17歲），竟起色心，瞞老闆將小柔騙到摩鐵喝酒，見她醉倒床上趁機性侵，小柔醒來時發現衣服被脫只剩內衣，電話向父親哭訴懷疑遭性侵，曾男原否認性侵，後改口妳情我願，反咬小柔沒借到錢才誣陷他，法官查證酒店備好200萬元借她，卻聯絡不上被告，不採信曾男辯詞判他4年6月，仍可上訴。

判決書指出，小柔前年8月在臉書社團貼文，表示想要尋找工作並借款200萬元，酒店老闆得知同意借錢，請被告曾男和小柔聯絡，相約美麗島捷運站商談借款及工作事宜，他見小柔僅17歲又具姿色，表示現無法帶她去找老闆，帶她先至飯店休息一晚，又稱友人要喝酒，偕同她到超商購買啤酒6罐、伏特加酒1瓶。

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2人於同日深夜進摩鐵喝酒聊天，曾男被控趁少女酒醉倒床性侵得逞，小柔隔天凌晨醒來，見自己只著內衣、褲，外衣被脫下，立刻電話向父親求助並報警，她表示自己喝了一手（6罐啤），被告再開伏特加酒給她喝，喝酒時全身穿著整齊，酒醉醒來時自己只剩下內衣、內褲及長褲，外衣在床上找到，她不清楚有沒有遭性侵，經送醫驗傷，下體採集到被告的DNA。

曾男原否認性侵小柔，反指她沒借到錢才誣指他性侵，高雄地院法官發現小柔一開始不確定自己有無被性侵，而且酒店老闆已備好200萬元借款，卻聯絡不上曾男，比對被告辯詞有極大出入，不採信被告供稱，依故意對少年犯乘機性交罪，加重其刑，判處有期徒刑4年6月，全案仍可上訴。

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