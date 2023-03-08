酒吧老闆邀好友來店飲酒 竟下藥性侵重判7年4月

小如被下藥陷入昏迷，不幸遭曹男性侵。（情境照）

2023/03/08 20:44

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一名曹姓酒吧男老闆，2019年間邀約女性好友小如（化名）來店飲酒，卻偷偷在酒內摻入Oxazepam（歐沙氮平）及 Topiramate（抗癲癇藥），不巧，小如才從診所施打Lidocaine麻醉藥劑出來，喝完酒後，在酒精與藥物的作用下陷入昏迷，慘遭性侵。高等法院認曹男觸犯以藥劑強制性交罪，8日判刑7年4月。

2019年2月間，曹男邀請小如到自己經營的酒吧內飲酒，趁小如不注意，偷偷在她的威士忌內摻入Oxazepam（歐沙氮平）及Topiramate（抗癲癇藥），並要她在玩撲克牌遊戲輸牌時連續飲用。

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小如赴約之前，曾到診所求診施打Lidocaine，精神狀況不佳，又聽信曹男鼓吹大玩輸牌飲酒遊戲，最後在酒精、Lidocaine及藥劑交互作用下陷於酒醉、精神恍惚狀態。曹男趁小如意識不清、無法抗拒之際，把她帶往附近旅館性侵。

高院依相關證人證述、小如血液及尿液檢驗報告、監視錄影畫面、兩人對話紀錄、小如案發後的情緒、心理反應等情狀，認定曹男確實性侵小如。

高院審酌兩人為朋友關係，曹男為滿足性慾，竟在酒內下藥，並利用小如酒醉不能且不知抗拒之的狀態，強制性交，造成小如身心嚴重受創，考量曹男依舊否認犯罪，決定判刑7年4月，可上訴。本案合議庭成員為審判長遲中慧、陪席法官邱筱涵、受命法官顧正德。

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