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    緬甸血腥內戰 軍政府虐殺至少17人

    緬甸中部實皆省村莊「Tar Taing」，上週發現3名男性死者，其中2名是反政府組織成員。（美聯社）

    緬甸中部實皆省村莊「Tar Taing」，上週發現3名男性死者，其中2名是反政府組織成員。（美聯社）

    2023/03/07 14:00

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府上週在該國中部2村莊恣意燒殺，士兵犯下性侵、肢解和斬首罪行，至少17人遇害。緬甸軍方奪權2年來，持續發生殘忍虐殺事件，引起國際的譴責與制裁。

    據《美聯社》3月7日報導，緬甸反政府組織成員、當地居民皆表示，上週在緬甸中部實皆省（Sagaing Region）的兩處村莊「Nyaung Yin」、「Tar Taing」，共發現17具屍體。目擊者稱，受害者遭軍方拘留後，受到酷刑並被殺害。

    緬甸軍政府近日持續對農村發動攻勢，卻在緬甸中部實皆省遭遇頑強抵抗。緬甸獨立媒體稱，參與上週襲擊的部隊由5架直升機運送，共計90多名士兵。

    獨立媒體指出，上週四（2日）在「Nyaung Yin」發現的14具屍首，包含3名婦女；「Tar Taing」也發現3名男性受害者，其中2名死者是反政府組織成員，雙雙被肢解、斬首。

    2021年2月，緬甸軍方從翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府手中奪權，引發了全國範圍的和平示威活動，孰料軍隊竟以武力血腥鎮壓。暴力事件造成緬甸衝突頻傳、全國陷入動盪，並逐漸演變成聯合國指稱的「內戰」。

    上週，聯合國人權事務高級官員圖爾克（Volker Türk）指責緬甸軍方高層施行「焦土政策」，試圖以不人道手段消滅反對勢力。聯合國的資料顯示，自2021年執政以來，被證實的平民死亡人數達2940人，緬甸軍方並大肆拘捕了17572人。

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