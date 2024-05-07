台中2死惡火 有水最安全？消防局：火災絕不要躲浴室

火災時絕對不要躲在浴室。（台中市消防局提供）

2024/05/07 16:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市今天一場暗夜惡火，父親為了救小女兒衝回火場，最後被發現雙雙倒臥浴室罹難，由於過往就有多起類似案例，中市消防局提醒，許多民眾都有火災時「浴室有水」比較安全的迷思，特別呼籲民眾若不幸遇到火災，絕對不要躲在浴室。

消防局提醒民眾逃生原則，火災時如何幫助自己逃出火場，應該要往下、往外逃生，當發現門把燙手、開門有濃煙時，要記得關門，並選擇與火點反向方尋找逃生出口，若無其他路徑，就躲在遠離火、煙、熱最遠的陽台或房間，靠窗對外求救。

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而「尋找濕毛巾摀口鼻或收拾財物」、「用塑膠袋套頭」、「躲在浴室」、「搭乘電梯」等四種火場迷思，任何一種都會延誤寶貴的逃生避難時間，其中為何不要躲在浴室？因為火場第一殺手為濃煙，而浴室的門和天花板大多是塑膠材質，塑膠門不耐高溫，只要濃煙的溫度（大約200度至400度）就可以使塑膠門熔化變形。

且浴室門下方也有通風百葉，因此躲在浴室裡面無法有效阻絕濃煙，最後會因為遭到濃煙侵襲而造成人命傷亡，另浴室內排水孔下方設有「存水彎」利用彎曲造型將積水留在排水管內，發揮隔氣作用，避免排水管內的臭味流入室內，所以也不會有新鮮空氣流入浴室內。

而住家的浴室空間通常比較小且密閉，甚至沒有窗戶，或只留一小扇氣窗，因此躲在浴室裡不僅對外呼救有困難，消防員也不容易發現有人躲在此。

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