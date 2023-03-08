台中醉男當街攔車嚇壞人 警到場強力管束

台中一名王姓男子酒後當街攔車，嚇壞路過民眾，警方獲報到場對他進管束。（記者陳建志翻攝）

2023/03/08 13:11

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名43歲王姓男子，近日和人有口角糾紛，心情不佳借酒澆愁，6日晚間酒後突然在在大里東南路隨意攔車，嚇壞路過民眾，警方獲報趕至，一問才知道是搞烏龍認錯人，因報案車主無車損或受傷，表示不願追究自行離去，警方立刻將王男實施管束帶回家中。

霧峰分局成功派出所6日晚間9點32分接獲民眾報案，表示在大里東南路與東南路62巷口，有一名狀似酒醉的男子站在路中間隨意攔車，不知有何意圖，警方獲報立刻派人趕到現場，抵達時發現43歲王姓男子酒後攔車。

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警方了解後才知道，王男近日和他人有口角糾紛，當晚心情不佳借酒澆愁，沒想到酒後將行經的汽車，誤認為是和他發生口角的民眾所駕駛，因此才把車子攔下來，因該名車主無車損或受傷，表示不願追究後自行離去。

不過酒醉的王男在現場狂「盧」，為避免王男因酒醉而對他人造成危害，警方立即依警察職權行使法第19條第1項第1款對其實施管束，並將王姓男子帶返家中休息，結束一場鬧劇。

霧峰分局警方呼籲民眾，遇有狀況或不法情事，請立即撥打110報案，警方會立即到場處理，切勿與對方產生衝突，以免危及自身安全。

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