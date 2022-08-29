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    台中2男酒後疑因債務互毆 警出動快打壓制

    台中市大里區連姓、林姓男子，今天凌晨酒後疑因債務問題起口角並大打出手，現場落地窗、機車東倒西歪。（記者陳建志翻攝）

    台中市大里區連姓、林姓男子，今天凌晨酒後疑因債務問題起口角並大打出手，現場落地窗、機車東倒西歪。（記者陳建志翻攝）

    2022/08/29 20:15

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里東里路3段一戶民宅，今天凌晨1點多，連姓男子（42歲）和林姓友人（37歲）疑似酒後因債務問題起爭執，2人除大聲叫囂，還大打出手，已經入睡的附近鄰居全被吵醒，趕緊報案處理，現場落地窗、花盆全都東倒西歪，台中市警局霧峰分局獲報出動快打部隊到場處理，額頭、手部分別受傷的連、林兩人互告傷害、毀損，警方訊後依法移送法辦。

    台中市警局霧峰分局今天凌晨1點54分接獲民眾報案，表示大里區東里路3段一戶民宅有人在打架，警方不敢輕忽，立刻啟動快打部隊，出動多組警網到場處理，抵達時發現連姓男子（42歲）和林姓男子（37歲）兩人額頭和手部都挫傷流血，另一名在場的陳姓男子則是在一旁勸架，現場花盆翻倒一地，落地窗、機車也倒在地上。

    警方調查後發現，連男和林男兩人本來就是認識的朋友，兩人今天凌晨酒後，林男又到連男的住處找他，兩人又因之前一筆債務發生口角，進而大打出手，因凌晨大聲叫囂、打架聲音吵醒鄰居，趕緊向警方報案，警方將連、林兩人帶回警局處理，連男向林男提出傷害、毀損告訴；林男也對連男提出傷害告訴，警方訊後將兩人依法移送法辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    台中市大里區連姓、林姓男子，今天凌晨酒後疑因債務問題起口角並大打出手，現場花盆都被翻倒。 （記者陳建志翻攝）

    台中市大里區連姓、林姓男子，今天凌晨酒後疑因債務問題起口角並大打出手，現場花盆都被翻倒。 （記者陳建志翻攝）

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