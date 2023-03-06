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    發現車資「多5元」！台中男怒砸小黃 和運將互告

    陳母在場勸阻，小黃則停在一旁。（警方提供）

    陳母在場勸阻，小黃則停在一旁。（警方提供）

    2023/03/06 11:22

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子因工作需要喝酒應酬，常以小黃代步，5日凌晨搭小黃回家時，發現車資較往常增加5元，懷疑運將繞路，雙方因此起口角，陳男憤而砸車，驚動警方火速趕往控制場面，防止事態擴大，但最後因雙方互控提告，警方依法受理後函送偵辦。

    台中市第五分局當天凌晨1點多接獲民眾報案，轄內松義街發生一起醉客與計程車司機糾紛案趕往處理，經了解原委得知，34歲陳姓乘客稍早因飲酒泥醉，搭乘41歲劉姓司機駕駛的計程車回家，抵達目的地時，因與平常搭乘車資稍有增加，陳男認為小黃途中開錯路且有繞路之嫌，雙方因而發生口角。

    雙方從車內一直吵到車外同時大聲互嗆，陳男甚至徒手丟擲物品毀損計程車板金及後照鏡，因正值凌晨，爭執聲量也吵醒不少住戶，警方迅速到場約制時，陳母已在場勸阻，雙方已無脫序行為並配合盤查；據查，陳男在某酒店擔任安管人員，因工作性質常需喝酒應酬，上下班均以小黃代步。

    當天他飲酒後搭小黃回家時，發現車資較往常多出5元，因而質疑小黃繞路衍生糾紛，最後雙方互相提起恐嚇及毀損等告訴，警方已依法受理並函送偵辦。

    警方呼籲，除對犯罪行為絕不寛貸，也絕不允許酒後滋事挑釁治安行為，絕對溯源追根到底，依法嚴辦，以維護市民安心生活、治安平穩的生活環境。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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