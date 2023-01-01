網售汗馬糖獲緩刑 妹子改賣「猛虎糖」下場出爐

吳女在網路販售馬來西亞猛虎糖，被驗出內含恐引發副作用的壯陽藥成分，經依違反藥事法送辦，吳女搬出雙親狀況求輕判，但二審以吳女先前才因網售類似商品仍在緩起訴期間，判刑5月得易科罰金確定。（資料照）

2023/01/01 18:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市吳姓女子涉嫌透過網路，販售暗示有壯陽效果的馬來西亞猛虎糖，被驗出內含恐引發副作用的壯陽藥成分，經依違反藥事法送辦，吳女搬出雙親狀況求輕判，但二審以吳女先前才因網售類似商品仍在緩起訴期間，判刑5月得易科罰金確定。

據查，來自馬國的汗馬糖及猛虎藥，因含有他達拉非「Tadalafil」壯陽藥成分，可能會造成頭痛，熱潮紅或是一些腹痛或噁心、嘔吐情形，在台灣屬於處方藥，必須醫師處方才能使用，儘管食藥署規定市面上不能賣，但只要在網路上輸入關鍵字，拍賣網站或是臉書，就能輕易買到規避查驗。

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判決指出，吳姓女子涉嫌進口猛虎糖在蝦皮賣場上販售，並已售出6000多包，獲利83萬餘元，去年2月16日，衛福部食藥署人員下單購買後，驗出藥物成分，因此將全案依違反藥事法移送法辦，吳女承認犯行，但請求法官審酌，雖然具有大學學歷，但因為家境狀況不佳，且為了撫養有身心障礙的父母，才會販售商品，請法官減刑。

一審依違反藥事法，判刑5月，得易科罰金15萬元，案經吳女上訴二審，仍用相同理由請求輕判，台中高分院審酌，吳女在2021年間，已有販售含有相同陳分的汗馬糖5500顆，獲得彰化地檢署緩起訴處分。

但吳女仍在緩起訴期間，又犯下相同犯行，除造成政府機關難以有效管理之漏洞外，也對國民健康及用藥安全的危害，在客觀上沒有引起一般同情之處，駁回吳女上訴，判刑確定。

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