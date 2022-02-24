越南母來台依親幫女兒顧店 還賣越南名藥被移民署查獲

越南新住民阮氏女子（左）開雜貨店，母親來台依親幫女兒顧店，還賣越南名藥被移民署查獲函送。（民眾提供）

2022/02/24 10:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕越南新住民阮氏女子嫁來台，在高雄林園開雜貨店，她的母親潘氏特地申請依親來照顧女兒和孫子，因讓女兒能多陪伴孩子，她協助看顧雜貨店，卻不知已違反就業服務法，移民署高雄專勤隊接到檢舉稽查，意外又查獲雜貨店還販賣越南著名的「七彩止癢藥」及眼藥水、痠痛藥膏東南亞藥品，涉觸藥事法，今遭函送法辦並罰款。

移民署高雄市專勤隊日前接獲檢舉，林園區有一間東南亞商品雜貨店，疑有外籍人士非法工作情事，派人前往稽查，現場查獲越南籍外僑潘女從事結帳、收銀及分裝蔬菜、顧店工作，意外查獲店內貨架上陳列多款東南亞藥品出售，包括越南著名的「七彩止癢藥」，分別依違反藥事法、就業服務法函送法辦，違反藥事法部分，衛生局裁處3萬元罰鍰。

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潘女表示日前以依親名義來台，因女兒阮氏嫁來台經營東南亞商品雜貨店，平日要照顧小孩忙不過來，才請她幫忙顧店，該店經營者是女兒阮氏，母女二人並不知這樣已觸法，更不知違反藥事法，因為在越南的雜貨店幾乎什麼都賣，所以店內原本賣糖果、泡麵、乾貨等雜貨商品，因母親來台探望，有家鄉藥膏及藥品的需求，便上網批貨購買家鄉較有名氣的數種藥品，多買一些也隨手陳列販售。

她表示銷售狀況頗佳，並不知道擅自販售藥品是違法的行為，母女倆被查獲後都表示非常後悔，阮女還向專勤隊員表示，因為不懂台灣法令規定才會將藥品批貨上架， 沒想到竟違法遭到罰款，直說「以後再也不敢了」。

專勤隊隊長趙志成表示，依我國藥事法相關規定，民眾未經核准不得擅自販售成藥，更不可網購輸入未經核准且沒有主管機關查驗登記的藥品，否則恐面臨3萬元以上、200萬元以下罰鍰，另依違反就業服務法函送勞工局裁罰。

越南新住民阮氏女子開雜貨店，母親（右）來台依親幫女兒顧店，還賣越南名藥被移民署查獲函送。（民眾提供）

母女倆不知道擅自販售藥品是違法的行為，被查獲後都表示非常後悔。（民眾提供）

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