為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    越南母來台依親幫女兒顧店 還賣越南名藥被移民署查獲

    越南新住民阮氏女子（左）開雜貨店，母親來台依親幫女兒顧店，還賣越南名藥被移民署查獲函送。（民眾提供）

    越南新住民阮氏女子（左）開雜貨店，母親來台依親幫女兒顧店，還賣越南名藥被移民署查獲函送。（民眾提供）

    2022/02/24 10:02

    〔記者黃良傑／高雄報導〕越南新住民阮氏女子嫁來台，在高雄林園開雜貨店，她的母親潘氏特地申請依親來照顧女兒和孫子，因讓女兒能多陪伴孩子，她協助看顧雜貨店，卻不知已違反就業服務法，移民署高雄專勤隊接到檢舉稽查，意外又查獲雜貨店還販賣越南著名的「七彩止癢藥」及眼藥水、痠痛藥膏東南亞藥品，涉觸藥事法，今遭函送法辦並罰款。

    移民署高雄市專勤隊日前接獲檢舉，林園區有一間東南亞商品雜貨店，疑有外籍人士非法工作情事，派人前往稽查，現場查獲越南籍外僑潘女從事結帳、收銀及分裝蔬菜、顧店工作，意外查獲店內貨架上陳列多款東南亞藥品出售，包括越南著名的「七彩止癢藥」，分別依違反藥事法、就業服務法函送法辦，違反藥事法部分，衛生局裁處3萬元罰鍰。

    潘女表示日前以依親名義來台，因女兒阮氏嫁來台經營東南亞商品雜貨店，平日要照顧小孩忙不過來，才請她幫忙顧店，該店經營者是女兒阮氏，母女二人並不知這樣已觸法，更不知違反藥事法，因為在越南的雜貨店幾乎什麼都賣，所以店內原本賣糖果、泡麵、乾貨等雜貨商品，因母親來台探望，有家鄉藥膏及藥品的需求，便上網批貨購買家鄉較有名氣的數種藥品，多買一些也隨手陳列販售。

    她表示銷售狀況頗佳，並不知道擅自販售藥品是違法的行為，母女倆被查獲後都表示非常後悔，阮女還向專勤隊員表示，因為不懂台灣法令規定才會將藥品批貨上架， 沒想到竟違法遭到罰款，直說「以後再也不敢了」。

    專勤隊隊長趙志成表示，依我國藥事法相關規定，民眾未經核准不得擅自販售成藥，更不可網購輸入未經核准且沒有主管機關查驗登記的藥品，否則恐面臨3萬元以上、200萬元以下罰鍰，另依違反就業服務法函送勞工局裁罰。

    越南新住民阮氏女子開雜貨店，母親（右）來台依親幫女兒顧店，還賣越南名藥被移民署查獲函送。（民眾提供）

    越南新住民阮氏女子開雜貨店，母親（右）來台依親幫女兒顧店，還賣越南名藥被移民署查獲函送。（民眾提供）

    母女倆不知道擅自販售藥品是違法的行為，被查獲後都表示非常後悔。（民眾提供）

    母女倆不知道擅自販售藥品是違法的行為，被查獲後都表示非常後悔。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    創業分享！ 移民署鼓勵新住民考證照學一技之長
    2022/02/22 21:37

    創業分享！ 移民署鼓勵新住民考證照學一技之長
    台灣燈會推新住民通譯導覽員 民眾現學再見喊「蛋餅」笑翻
    2022/02/22 19:43

    台灣燈會推新住民通譯導覽員 民眾現學再見喊「蛋餅」笑翻

    女星白家綺靠這一招 讓嫩ㄤ重新戀愛
    移民署邀過元宵 中國新住民搓湯圓分享家鄉習俗
    2022/02/15 19:18

    移民署邀過元宵 中國新住民搓湯圓分享家鄉習俗
    苗栗新住民揮毫迎新春 移民署、勞動部助就業
    2022/01/26 11:31

    苗栗新住民揮毫迎新春 移民署、勞動部助就業

    急須捐助！希望合唱團營運經費告急
    移民署深入南投山區設快打站 盼非法移工安心接種
    2021/12/29 16:38

    移民署深入南投山區設快打站 盼非法移工安心接種
    高市慶祝移民節 多國新住民穿傳統服飾快閃踩街秀自己
    2021/12/19 15:14

    高市慶祝移民節 多國新住民穿傳統服飾快閃踩街秀自己
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播