怪男購物中心手指戳女童肚子、男童屁股 家屬PO網討公道

有民眾在臉書社團爆料公社貼文，指桃園市南崁台茂購物中心出現男子假借讓位遊戲機台給小孩，趁機對女童戳肚子、戳男童屁股；貼文者並PO出蒐證影像。（記者余瑞仁翻攝）

2024/04/22 15:51

〔記者余瑞仁／桃園報導〕一名女子今在網路PO文說，她上周末帶年幼姪子、姪女去桃園台茂購物中心玩，有一名男子以禮讓寶可夢機台方式，跟小孩搭訕，過程中多次用手指戳姪女肚子，還戳姪子屁股，她事後得知氣得和男子理論，但對方卻稱「只是跟小孩玩」，她已向業者反映並要求加強保全。

對此，轄區蘆竹警分局南崁派出所表示，已聯繫受害者家長報案，並掌握疑似涉案男子身分，若查證屬實將依法查處。

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爆料者在臉書社團「爆料公社」貼文指出，她上周六帶著姪子、姪女到台茂購物中心玩寶可夣機台，過程中她有事臨時離開，留下2個孩子先在現場排隊，她返回時，孩子們已經玩完，開心和她分享戰績，同時跟迎面走來的一名男子炫耀，小孩稱對方剛剛把位子讓給他們玩，原PO還禮貌地向對方道謝。

原PO說，她詢問小孩為什麼會和對方聊天，小孩回稱「那個男的很常在那邊，我們常碰到」、「對方都會跟我們講話」，姪女突然表示肚子痛、並說「因為剛剛男子一直戳我肚子」，原PO聞言瞬間嚇到，細問孩子後得知，那名男子一直用手指戳姪女肚子、還摸她的頭。

擔心小孩遇到壞人，原PO氣得回頭找男子理論並錄影存證，還問對方「你剛剛有戳小女孩肚子嗎？」男子回應「只是跟她玩」，原PO事後向賣場反映此事，並要求加強保全；然而回家路上，原PO又從姪女口中得知該男子「摸哥哥屁股」、「戳哥哥屁眼」，她氣得上網PO文描述經過，呼籲大家千萬注意。

貼文引發網友熱議，有網友回應「戀童癖、好噁喔」、「好憤怒！那男生看起來怪怪的」、「這種人就直接報警了」等。

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