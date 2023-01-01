南投郡大山域2登山意外 1人落單迷路獲救、1人摔傷手腳待救

南投縣消防人員在信義鄉郡大山域漏夜護送走錯路的女山友下山情形。（圖由南投縣消防局提供）

2023/01/01 16:20

〔記者謝介裕／南投報導〕2022年的最後一天12月31日，許多民眾在忙著送走虎年、迎接兔年的跨年活動之際，南投縣消防局信義及玉山消防分隊卻忙到人仰馬翻，原來是在昨下午4時許，名列台灣百岳「八秀」之一的郡大山域，先後發生山友迷路、摔傷的兩起意外事故，歷經多時努力，消防救難人員已將迷路的朱姓女山友平安救出，另滑倒導致手腳受傷無法行走的陳姓女山友，目前仍在營地等待救援。

位於南投縣信義鄉的郡大山，海拔標高3265公尺，沿途山川壯麗、風景優美，與玉山北峰等7座山，合稱台灣百岳「八秀」，也是極少數3000公尺以上高山，可搭車沿郡大林道可直抵海拔2865公尺登山口的山岳，只不過道路蜿蜒、崎嶇不平，叫人屁股不好受，而常被山友戲稱是一座「坐車比爬山累」的入門級高山。

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昨來自台南的20多歲朱姓女山友，與7名友人前來攀登郡大山，惟在攻頂下山途中，因腳程較慢落單才走錯叉路，一見到望鄉山基點，便發現自己走錯路而報案，南投縣消防局接獲通報，也立即調派信義消防分隊前往，並漏夜將人救下山。

期間，消防人員在搜救迷路山友過程中，與望鄉山毗鄰同約3000公尺左右高度的金子山，也傳出來自新北市的1名40多歲的陳姓女山友，與另1名友人，共計2人，一起相約前來攀爬時，陳女不慎滑倒，導致手部疑似骨折、腳部扭傷，痛到難以行走，還好意識清楚，且無立即性生命危險之虞，2人遂返回營地等待救援。

南投縣消防局指出，因陳女所處營地的山域通訊良好，原本打算以直升機吊掛方式協助脫困，無奈天候不佳，今日便調派信義及玉山消防分隊合組搜救隊徒步上山展開救援，同時一邊挺進、也一邊與待救山友保持聯繫，消防搜救人員預計入夜後便可抵達營地與其會合，再視其傷勢及天候狀況，決定是地面護送下山？還是等待直昇機奧援將人送下山就醫治療？目前仍有待進一步評估。

南投縣消防人員漏夜趕抵信義鄉望鄉山救援。（圖由南投縣消防局提供）

南投縣消防人員接獲通報，陳姓女山友在信義鄉郡大山域的金子山滑倒受傷，目前在營地等待救援情形。（圖由南投縣消防局提供）

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