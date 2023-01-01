南投郡大山域2登山意外 1人落單迷路獲救、1人摔傷手腳待救
〔記者謝介裕／南投報導〕2022年的最後一天12月31日，許多民眾在忙著送走虎年、迎接兔年的跨年活動之際，南投縣消防局信義及玉山消防分隊卻忙到人仰馬翻，原來是在昨下午4時許，名列台灣百岳「八秀」之一的郡大山域，先後發生山友迷路、摔傷的兩起意外事故，歷經多時努力，消防救難人員已將迷路的朱姓女山友平安救出，另滑倒導致手腳受傷無法行走的陳姓女山友，目前仍在營地等待救援。
位於南投縣信義鄉的郡大山，海拔標高3265公尺，沿途山川壯麗、風景優美，與玉山北峰等7座山，合稱台灣百岳「八秀」，也是極少數3000公尺以上高山，可搭車沿郡大林道可直抵海拔2865公尺登山口的山岳，只不過道路蜿蜒、崎嶇不平，叫人屁股不好受，而常被山友戲稱是一座「坐車比爬山累」的入門級高山。
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昨來自台南的20多歲朱姓女山友，與7名友人前來攀登郡大山，惟在攻頂下山途中，因腳程較慢落單才走錯叉路，一見到望鄉山基點，便發現自己走錯路而報案，南投縣消防局接獲通報，也立即調派信義消防分隊前往，並漏夜將人救下山。
期間，消防人員在搜救迷路山友過程中，與望鄉山毗鄰同約3000公尺左右高度的金子山，也傳出來自新北市的1名40多歲的陳姓女山友，與另1名友人，共計2人，一起相約前來攀爬時，陳女不慎滑倒，導致手部疑似骨折、腳部扭傷，痛到難以行走，還好意識清楚，且無立即性生命危險之虞，2人遂返回營地等待救援。
南投縣消防局指出，因陳女所處營地的山域通訊良好，原本打算以直升機吊掛方式協助脫困，無奈天候不佳，今日便調派信義及玉山消防分隊合組搜救隊徒步上山展開救援，同時一邊挺進、也一邊與待救山友保持聯繫，消防搜救人員預計入夜後便可抵達營地與其會合，再視其傷勢及天候狀況，決定是地面護送下山？還是等待直昇機奧援將人送下山就醫治療？目前仍有待進一步評估。