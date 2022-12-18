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    首頁　>　社會

    寒流來襲男子獨自登山 宜縣搜救人員忍受低溫上山救援

    桃園市黃姓登山客（中）獨自到宜縣爬山失聯，宜縣消防局搜救人員忍受低溫上山救援，將他平安護送下山。（記者江志雄翻攝）

    桃園市黃姓登山客（中）獨自到宜縣爬山失聯，宜縣消防局搜救人員忍受低溫上山救援，將他平安護送下山。（記者江志雄翻攝）

    2022/12/18 22:08

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕寒流來襲，宜蘭縣大同鄉太平山連日來出現零下低溫，桃園市52歲黃姓登山客獨自到大同鄉爬山，昨天未如期下山，黃妻打119救助，宜縣消防局搜救人員忍受低溫上山救援，將他平安護送下山。

    宜縣消防局今天上午接獲桃園市消防局轉報，一名女性報案人指稱，她的黃姓丈夫到宜蘭登山失聯，宜縣消防局循線查出，黃男在16、17日安排2天1夜的太加縱走，第1天在大同鄉加羅湖紮營，第2天未按照原訂時間抵達太平山莊，妻子請求搜尋。

    宜縣消防局搜救人員上午與黃姓登山客取得聯繫，黃稱他正朝太平山莊方向移動，只是腳程較慢，仍可自行下山，消防局通知救援任務取消，後來聯絡他，黃男改口說，有頭暈、嘔心等不適症狀。

    搜救人員再度啟動救援任務，下午1點與黃男接觸，他可行走，裝備由搜救人員背負下山，4點4分平安到達太平山派出所，沒有送醫，友人接送返回桃園。

    宜縣消防局表示，這次搜救適逢氣象局發布低溫特報，山區步道地面結冰，行走困難，增加搜救勤務難度，呼籲山友上山前先了解天氣狀況、攜帶充分裝備再上山，建議下載消防署119報案APP，如發生事故可利用119報案APP報案，以利搜救人員掌握正確地點 。

    宜縣消防局搜救人員在凜冽天候中執行救援任務。（記者江志雄翻攝）

    宜縣消防局搜救人員在凜冽天候中執行救援任務。（記者江志雄翻攝）

    宜縣大同鄉太平山一帶連日來出現零下低溫，山區樹枝結上霧淞。（記者江志雄翻攝）

    宜縣大同鄉太平山一帶連日來出現零下低溫，山區樹枝結上霧淞。（記者江志雄翻攝）

    救援山路相當崎嶇。（記者江志雄翻攝）

    救援山路相當崎嶇。（記者江志雄翻攝）

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