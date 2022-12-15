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    首頁　>　社會

    與友相約登屋我尾山遲到 43歲男獨登迷路求援

    鄭男攀登屋我尾山因迷路走到危險的峭壁落石區，消防局報趕往救援。（記者歐素美翻攝）

    鄭男攀登屋我尾山因迷路走到危險的峭壁落石區，消防局報趕往救援。（記者歐素美翻攝）

    2022/12/15 17:39

    〔記者歐素美／台中報導〕43歳鄭男與2名友人今天相偕登谷關七雄「屋我尾山」，因鄭男遲到，友人先行，鄭男走到屋我尾登山步道約1.2K附近迷途，今天上午11點半左右打119求助，台中市消防局立即派遣和平及谷關分隊，出動消防車2輛，警消4人、義消3人，人員共計7人，再加上林務局支援2名巡山員，由谷關分隊長張凱閔帶隊前往，在下午1點左右接觸到鄭男，將他帶回登山口，鄭男因身體狀況良好，自行離去。

    台中市消防局於今天上午11點34分接獲鄭男報案指出，他和友人等1行3人，今天相約攀登屋我尾山登山步道，其餘2人15分鐘前先行起登，他則在我尾登山步道約1.2K附近迷路，請求救援。

    消防局立即派遣和平及谷關分隊，出動消防車2輛，警消4人、義消3人，人員共計7人，由谷關分隊長張凱閔帶隊前往；另林務局支援2名巡山員。

    搜救人員在下午1點10分接觸到鄭男，經評估其身體狀況良好，但鄭男所處地點為危險的峭壁區域，後搜救人員於下午2點05分將鄭男帶離峭壁落石區，隨即往下撤，並於下午304分返回登山口，搜救人員將鄭男送至停車處，鄭男即自行離去。

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