已婚男女警官在停車場「車震」 判賠企業家「人夫」30萬

蕭姓男警官與馬姓女警官疑通姦，被「靖紀小組」抓到調職，法院進一步判決，兩人應賠償馬女之夫30萬元。（資料照，本報合成）

2022/12/30 16:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕原任職台中市清水警分局的已婚蕭姓組長，與同分局已婚馬姓女警官有染，市警局的「靖紀小組」甚至跟蹤到兩人共赴汽車旅館休息，勤餘時就近在清水港區藝術中心地下停車場「車震」，馬女的丈夫陳男是中小企業家族第二代，他怒提民事賠償索賠180萬，台中地院審閱「靖紀小組」製作的「通姦報告」，判決兩人應連帶賠償30萬元，可上訴。

這起民事官司訴訟時，還有一起插曲，已婚且各有子女的蕭姓男警官與馬姓女警官，今年（2022年）春天被檢舉，時任清水警分局組長的蕭男，不但給巡官馬女考績打甲等，兩人休假日子還都相同。

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市警局「靖紀小組」跟蹤兩人，發現兩人不僅共赴汽車旅館，還就近在清水港區藝術中心地下停車場「車震」，今年5月間完成「台中市政府警察局（風紀案）調查報告」，馬女的丈夫提告之後，聲請法院調閱此一戲稱「通姦報告」的文件，馬、蕭向法院聲請「完全禁止」陳男閱覽報告，不過，法官認為閱覽證據是陳男的訴訟權益，駁回聲請。

判決書指出，陳男主張，其妻馬女2020年起，與蕭男互動異常頻繁，甚至驅車至汽車旅館、港區藝術中心停車場，發生出軌不倫關係，經中市警察局「靖紀小組」蒐證訪談，2人坦承不諱，同時遭懲處並調離現職，2人侵害他的配偶權，事發後仍不知收斂，變本加厲「公然交往」，應賠償180萬元。

蕭、馬答辯說，兩人並無曖昧，「靖紀小組」沒查獲2人明顯交往，至於旅館消費紀錄、兩人休假等，都是機密、隱私，不應公諸於世，至於兩人承認有曖昧，是跟市警局談條件，用承認發生性關係，換取不被調職到偏遠地區。

台中地院認為，依中市警局的報告，兩人於今年4月8、20、22、27、28、29日互動異常頻繁，一起到港區藝術中心停車場、市府停車場與KTV，甚至還被拍到牽手、擁抱等親密行為，已逾越一般男女正常交往分際，侵害陳男配偶權，至於「機密、隱私」，以及用承認發生性關係、換取不調到偏遠地區等辯詞，法官強調，縱使排除旅館消費記錄等證物，也不影響法官心證，但求償180萬元太高，以30萬元適宜，可上訴。

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