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    警察特考體能測驗變嚴格！ 男女皆要1.2公里跑走 立定跳遠也調整

    考試院表示，113年1月1日開始警察特考體能測驗，男女皆實施1.2公里跑走、立定跳遠及格標準則修正為男性200公分以上、女性145公分以上。（記者張維真攝）

    考試院表示，113年1月1日開始警察特考體能測驗，男女皆實施1.2公里跑走、立定跳遠及格標準則修正為男性200公分以上、女性145公分以上。（記者張維真攝）

    2022/12/29 21:54

    〔記者張維真／台北報導〕考試院今（29）日宣布，從113年1月1日開始將調整警察特考的體能測驗項目與及格標準，包含男女皆實施1200公尺跑走；立定跳遠及格標準則修正為男性200公分以上、女性145公分以上。

    考試院今（29）修正並通過公務人員特種考試一般警察人員考試規則第6條、第11條。考試院說明，因應警察高危險性、高辛勞性工作，也為了確保錄取人員具備執行職務所需體能，該次修正規則參考用人機關建議，與警察特考近4年體能測驗立定跳遠測驗男女性常模，以及其他公務人員考試心肺耐力跑走測驗及格標準。

    目前警察特考體能測驗規定，立定跳遠男性及格標準為190公分以上、女性130公分以上；心肺耐力跑走測驗男性及格標準為1600公尺494秒以內、女性800公尺280秒以內。

    從113年1月1日開始，立定跳遠及格標準修正為男性200公分以上、女性145公分以上；心肺耐力跑走測驗修正為男女性均實施1200公尺跑走，及格標準則是男性5分50秒內、女性6分20秒內。

    未來立定跳遠與跑走項目及格標準修正調整後，都比現行規定更為嚴格，考試院呼籲有意願報考的民眾，可以儘早準備因應。

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