獨家》新營太子宮前會計涉侵占廟款 刑、民判決迥異法界這樣看

律師江信賢。（資料照，江信賢提供）

2024/05/14 00:16

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〔記者王俊忠／台南報導〕台南新營區太子宮前曾姓女會計遭控涉侵占廟款約3千萬元，台南地院民事庭認定有侵占、判曾女要返還廟方2900多萬元；而刑事庭則以無具體事證判曾女無罪。對同一事件的刑、民事判決結果卻大相逕庭，律師與南院庭長的解讀看法相近。

律師江信賢直言本案相當特別，刑事程序與民事程序似做不同的認定，主要是兩種程序依據的法律不同。通常來說，刑事程序要求嚴格的證據證明，且要求罪刑法定主義，若證據不足，只能對當事人有利的認定，本案刑事法庭認為並沒有辦法嚴格證明被告是故意犯罪，所以判無罪。

江信賢說，因為本案當事人所涉及是偽造文書或侵占罪嫌，只限於故意犯罪，若當事人是過失，仍為刑事法律所不處罰。但是民事法律部分，即使當事人是因為過失，若造成損害，依照民事侵權行為法則，仍須負擔損害賠償之責。因民事庭認為當事人對於帳冊仍有過失之責，所以刑事獲判無罪，民事仍須負擔損害賠償之責。

台南地院行政庭長劉怡孜說明，本案民事判決，是原告太子宮基於侵權法律關係向被告曾女提出民事訴訟，並非提起刑事附帶民事訴訟，所以無刑事訴訟法第500條規定「附帶民事訴訟判決，應以刑事判決認定之事實為據」的適用，也就是說，民、刑事法官是各本於案卷證據獨立判斷，且民事訴訟對證據證明力標準較為寬鬆，不像刑事訴訟是採嚴格證明法則，且需證明的重點也有異，這也是民、刑事判決針對同一件事實，可能會成立民事侵權行為；但不當然會成立刑事犯罪的原因，這情形在實務上並非罕見。

台南地院行政庭長劉怡孜。（資料照，記者王俊忠攝）

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