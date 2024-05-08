為了6000元奪命？淡水裝潢行父子、員工共3人羈押、收容

淡水區一間裝潢工程行5日發生命案，涉頂替殺人罪的陳姓負責人、行兇的兒子（見圖）以及張姓員工共3人，分別遭收押禁見或收容。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

2024/05/08 06:52

首次上稿 06:11

更新時間 06:52

〔記者溫于德／台北報導〕新北市淡水區一間裝潢工程行5日晚間發生命案，7日案情逆轉，陳姓負責人涉嫌幫兒子扛下殺人罪責被認定犯頂替罪，法官認有串滅證之虞，裁定收押禁見；其17歲兒子也因殺人罪嫌被收容，另一名案發時在場的張姓員工涉拿煙灰缸砸向李姓死者，被檢方依重傷未遂罪聲押禁見，士林地院考量是最輕本刑5年以上的重罪，且有串滅證與逃亡之虞，今天凌晨已裁准。

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據悉，45歲負責人陳男懷疑42歲前員工李男侵占20餘萬元的工程款，5日晚間雙方約在公司談判，陳男要李男先拿出6000元，李不從，雙方大打出手；陳男原供稱，是李男先掏開山刀要砍他，他從桌底拿出折疊刀，扭打時不慎刺傷李男致死。

死者刀傷多達13處 陳父供詞疑點重重

不過，淡水警方發現死者李男身上刀傷多達13處，還有2刀刺中心臟，但陳嫌幾乎無傷，從傷勢「不對等」研判另有同夥，檢方複訊時，一名員工果然改口稱，是陳男、另名張姓員工兩人圍毆李男，陳男的兒子持刀刺殺李男致死，檢察官隨即諭令警方帶回陳姓少年，並到淡水一間汽車旅館帶回39歲張姓員工。

陳姓少年應訊時指，見對方持刀揮砍父親等人，情急下才掏出桌底摺疊刀猛刺對方倒地，未料失手殺死人，張男則辯稱，當時僅拿東西丟李男並徒手打他，還居中勸架。

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