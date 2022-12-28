參訪警局超興奮！ 學童穿重裝備喊「怎麼抓壞人呀？」

烏日區一間實驗教育學校今日帶學童參訪烏日警分局，體驗警察日常並增進犯罪預防及交通安全等知識。（烏日分局提供）

2022/12/28 21:41

〔記者林旻臻／台中報導〕為了體驗警察日常並增進犯罪預防及交通安全等知識，烏日區一間實驗教育學校今（28日）上午帶學童到烏日警分局，進行期末校外參訪活動，小朋友試穿裝備時，直呼「太重了！怎麼抓壞人呀？」體悟到警察工作不如想像中簡單。

烏日警分局由派出所員警導覽解說員警應勤裝備，及功能與使用時機；偵查佐及家防官針對犯罪預防及婦幼安全進行宣導並有獎徵答，透過新興毒品仿真教具讓師生瞭解新興毒品樣態，提升學童識毒能力，降低接觸毒品風險。

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烏日警分局提醒學童「小心陌生人」，並建立學童身體自主權之觀念。最後介紹設置在高鐵臺中站1、2樓接送旅客區域自動偵測違規停車、上、下客及攬客等違規的「科技執法」。請學生擔任交通安全宣導大使，回家後向家人宣導如前往高鐵站搭車或接送旅客務必遵守車輛分流規定（高鐵站1樓為上客區、2樓為下客區），以保障旅客路權，提升交通安全與行車順暢。

警方也提醒小朋友們穿越道路時除了要遵守號誌外，要讓自己能提早被其他車輛看見，讓車輛有時間做出減速或停車之反應，不在道路上嬉戲、追逐，避免背向來車行走，快樂上學、平安回家。

烏日警分局長吳銘淵表示，希望透過寓教於樂的體驗活動，讓孩子們認識警察不同的一面，養成正確的法律及交通安全觀念，灌輸自我防護觀念，達到向下紮根的效果。

小朋友穿戴員警裝備，直呼「太重了！怎麼抓壞人呀？」。（烏日分局提供）

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