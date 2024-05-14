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怨憲兵學弟不鳥他氣噗噗「我忠貞的耶」 聽到「簽下去」秒龜縮

「阿德」向員警埋怨憲兵學弟沒禮貌，沒向他敬禮。（警方提供）

「阿德」向員警埋怨憲兵學弟沒禮貌，沒向他敬禮。（警方提供）

2024/05/14 00:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中市男子「阿德」自稱憲兵退伍，11日酒後行經憲兵隊一時興起，想進去參觀緬懷昔日服役時光未果氣壞，員警獲報協助，耗費一番唇舌他仍憤憤不平，一再強調「我忠貞的耶，學弟沒禮貌都沒跟我敬禮」，最後女警神回「不然你再簽下去，就可以管他們了！」他旋即龜縮，沒多久就趕緊和員警道別，場面超逗趣。

台中市第三分局東區分駐所當天獲報轄內憲兵隊需要支援，員警陳鈞傑、洪芝茜、張綺君趕抵，發現讓憲兵隊不堪其擾的男子，原來是轄內黃湯一下肚就想找人訴苦的46歲「老客戶」阿德，他自稱憲兵退伍，稍早行經憲兵隊駐地，看到學弟正在站崗，親切感不禁油然而生，便想進門參觀敘敘舊話當年。

然憲兵隊部管制森嚴，哪能說進就進，阿德酒意一上來執意要進門，憲兵弟兄因不願衝突，只好請警方協助勸離，陳員了解始末後向阿德解釋，既然曾當過兵，應該清楚軍事用地不能隨意參觀，好言相勸回家休息，他卻憤憤不平表示，那些小學弟都沒有向他敬禮，需要再教育。

陳員忍不住反問：「你都退伍了，人家為什麼要跟你敬禮？」 阿德聽聞後也怔住，好一會兒才反應過來：「我忠貞的欸！」眼看實在難以溝通，女警靈機一動神回一句：「不然你再簽下去，簽下去就可以管他們了！」沒想到阿德一聽馬上龜縮，表示年紀跟身體狀況不適合再服役了。

阿德深怕警方真的會逼自己再去當兵，先是握手又擊掌，乖乖聽話邁步離去，逗趣場景讓員警也不禁莞爾；警方提醒，與親友相聚時小酌怡情，大飲卻會傷身，民眾應斟酌自身健康狀況，理性適量飲酒，避免因過量失態甚而引發違序行為，也要避免酒後駕車等情事，保護自己及其他用路人的安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

「阿德」一再強調「我忠貞的耶」。（警方提供）

「阿德」一再強調「我忠貞的耶」。（警方提供）

「阿德」聽到員警要他再「簽下去」，迅速邁步離開。（警方提供）

「阿德」聽到員警要他再「簽下去」，迅速邁步離開。（警方提供）

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